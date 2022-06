“Ínfulas no. Pero Lady Di sí es mi inspiración”: Alcocer en respuesta a insultos de Marbelle

En la mañana de este lunes, la interprete de la tecnocarrilera, Marbelle, quien en múltiples ocasiones a través de su cuenta en twitter ha atacado no solo a seguidores del candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, si no también con comentarios racistas a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, arremetió, esta vez, contra Véronica Alcocer esposa del aspirante a la Casa de Nariño.

“¿A quién quieren como primera dama? A esa gran mujer, apoyo y complemento del ingeniero. O a la brincona con ínfulas de lady di...”, escribió la cantante en su red social y que ya cuenta con más de 10mil me gusta.

Inicialmente, su comentario fue rechazado masivamente, pues lo calificaron como violento al agredir a las mujeres y carecer de sororidad. “De vez en cuando me aparecen sus opiniones, y en todas, usted agrede a otros por diversas razones. Es respetable opinar diferente, pero la falta de sororidad al agredir a otras mujeres, es algo que en serio me preocupa en una sociedad tan violenta cómo está. Ojalá sane esos odios”.

Otra respuesta fue: “Referirse a otra mujer de brincona cuando no la conoce sólo porque no está de acuerdo con su campaña o su esposo es caer más bajo de lo que ya has caído. Recójase que no creo que una mujer como usted sea el mejor ejemplo para hablar de brinconas”.

Horas después, Alcocer le respondió a su trino: “Ínfulas no. Pero sí es mi inspiración Lady Di, junto con la Madre Teresa de Calcuta y la primera dama Michelle Obama. Saludos, Marbelle”.

Sin embargo, ahí no paró la discusión por parte de la cantante. Seguido a esto, le respondió: “No sea confianzuda uno le manda saludos a los amigos … ¡suerte!”. Y minutos después dijo: “¿Ustedes alguna vez vieron a la señora Michelle Obama en esas?”.

Finalmente, entre otros comentarios, varios internautas le dijeron a la esposa del candidato presidencial, Petro, que no se desgastara contestándole a Marbelle.

“Señora Verónica no se iguale, usted es mucho más inteligente y mujer que la cantante. No le responda, que somos casi 9 millones de colombianos que la apoyamos y eso es lo que cuenta”. “Señora Veronica, a usted la respetamos y la admiramos. No le preste atención”. “La decencia no compite con nada señora Verónica. Usted es una Dama en todo el sentido de la palabra”.

Véronica Alcocer ha dejado ver en sus redes sociales su gusto por la moda y como las prendas pueden también llegar a ser un acto político. Con piezas de creadores colombianos y confeccionados con manos artesanales, ha portado en sus apariciones públicas. Por ello y ante un leve parecido, fue comparada como la ‘Lady Di’ colombiana.