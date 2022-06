“Brincona con ínfulas de Lady Di”: Marbelle a Verónica Alcocer, esposa de Petro

El próximo domingo 19 de junio, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Y los candidatos Gustavo Petro, por el partido Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, por la Liga de gobernantes, se disputarán la dirección del país por los próximos cuatro años.

Ante el panorama que vive el país, artistas, entre cantantes y actores, se han sumado a la discusión política y algunos de ellos han expresado públicamente su apoyo a alguno de los dos aspirantes.

En el caso de la interprete de la tecnocarrilera, Marbelle, indicó en su momento a través de su cuenta en Twitter, que su voto será por Hernández. Sin embargo, no solo sus trinos han sido para hacer parte de la opinión, si no también para despacharse contra los seguidores de Petro y hasta publicar comentarios racistas contra su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.

“A Francia le quieren quitar el bigote con láser … tampoco les gusta la tecnología”. “Cacas y ‘King Kong’. “Me voy el día que me dé la gran put* gana”, han sido alguno de sus trinos.

Ahora, Véronica Alcocer, esposa de Gustavo Petro, fue objeto de sus ataques: “¿A quién quieren como primera dama? A esa gran mujer, apoyo y complemento del ingeniero. O a la brincona con ínfulas de lady di...”.

Te puede interesar: El regaño de Verónica Alcocer a su esposo Gustavo Petro por su campaña

Su comentario ha sido rechazado masivamente rechazado: “De vez en cuando me aparecen sus opiniones, y en todas, usted agrede a otros por diversas razones. Es respetable opinar diferente, pero la falta de sororidad al agredir a otras mujeres, es algo que en serio me preocupa en una sociedad tan violenta cómo está. Ojalá sane esos odios”.

“Referirse a otra mujer de brincona cuando NO la conoce sólo porque no está de acuerdo con su campaña o su esposo es caer más bajo de lo que ya has caído. Recójase que no creo que una mujer como usted sea el mejor ejemplo para hablar de brinconas”.

Alcocer ha dejado ver en sus redes sociales su gusto por la moda y como las prendas pueden también llegar a ser un acto político. Con piezas de creadores colombianos y confeccionados con manos artesanales, ha portado en sus apariciones públicas. Por ello y ante un leve parecido, fue comparada como la ‘Lady Di’ colombiana.