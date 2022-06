El panorama se sigue apretando de cara a la segunda vuelta de elecciones presidenciales

Las fichas políticas se siguen acomodando de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo domingo 19 de junio, en donde los candidatos Gustavo Petro, del Pacto Histórico y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción se disputarán por la administración del país en los próximos cuatro años.

Las encuestas reveladas este último fin de semana muestran que los resultados podrían ser inciertos hasta el momento, pues en algunas ha liderado el exalcalde de Bogotá y en otras el exalcalde de Bucaramanga.

La última encuesta, realizada por el Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana revela que Gustavo Petro lidera la intención de voto con un porcentaje de 44,9%, mientras que el candidato Rodolfo Hernández tiene un 41%. La encuesta muestra un margen de error de 2,1%, resaltando además que un porcentaje de 9,4 en los ciudadanos no ha tomado una decisión aún de cara a la segunda vuelta de elecciones.

Sin embargo, si nos devolvemos a la encuesta anterior realizada por las firmas Guarumo S.A.S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S. que consultaron a 1.958 ciudadanos, Rodolfo Hernández sería el ganador con 46,4% y Gustavo Petro con un 43,3%. El margen de error de esta última medición es del 2,5%.

Por su parte, el candidato de Gustavo Petro ha recibido constantes apoyos, como por ejemplo, este lunes 6 de junio, se sumaron los de dos funcionarias de la Alcaldía de Daniel Quintero en Medellín, suspendido temporalmente por la Procuraduría General.

Se trata de dos mujeres importantes del gabinete de la Alcaldía de Medellín que renunciaron a sus cargos para apoyar al candidato. La secretaria de mujeres, Ana María Valle y la gerente de Etnias, Farlin Perea Rentería. Su renuncia la presentaron justo en en medio del Consejo de Gobierno habitualmente realizado los días lunes y el cual fue encabezado por la alcaldesa encargada de la capital antioqueña, Andree Uribe.

Además, el senador del Partido Verde, Iván Marulanda, expresó su apoyo abierto a Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. “Tengo fe en que llegó la hora del cambio que conducirá nuestros pasos como nación hacia la paz, la justicia y el progreso”, dijo en un video por medio de sus redes sociales. Adicionalmente, expresó: “confío que impulsarán el diálogo democrático con el Congreso y la sociedad sin darles cabida a la imposición, al agravio, a la intimidación, ni a la violencia y en que respetarán la independencia de las ramas del poder público y de los organismos de control”

Por otro lado, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción también suma apoyos importantes, como lo es el del partido Nuevo Liberalismo, del cual hacen parte los hermanos Galán, a quienes agradeció por su voto.

El excandidato a las consultas presidenciales y director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, comunicó la decisión que su partido tomó, de cara a la segunda vuelta del 19 de junio.

“Fruto de nuestras conversaciones, tomamos la decisión de personalmente presentarle a los dos candidatos cinco puntos fundamentales que les pedimos sean tomados en cuenta para su programa de gobierno”, comentó. Además, Galán expresó que “Rodolfo Hernández representa una emoción de centro que hay que reconocerlo. En la Coalición Centro Esperanza, lo supimos interpretar.”

Al recibir el apoyo o enterarse de que este partido serviría para su empuje político, Hernández se manifestó agradeciendo. “Veo con alegría que cada día se suman más colombianos a esta voluntad de cambiar las realidades que viene sintiendo el país. Muchísimas gracias al Nuevo Liberalismo, a sus directivos y a Juan Manuel Galán”.

Por otra parte, Hernández también recibe el apoyo de partidos tradicionales en el país, como lo son el Partido Liberal y Cambio Radical, con algunos congresistas y diputados del departamento de Santander, como la representante a la Cámara por Santander y vicepresidenta de la Comisión Tercera, Nubia López.

“Como mujer, madre, esposa e hija, y en especial como una colombiana más que le duele su país, invito a las bases del Partido Liberal de todos los rincones de Colombia, a que se sumen en la lucha contra la corrupción y respalden de manera masiva al ingeniero Rodolfo Hernández en su aspiración a la presidencia de la República”, dijo.

Por otro lado, el senador Horacio José Serpa, hijo del líder liberal Horacio Serpa, expresó su apoyo y comentó que impulsaría a Hernández por “propuestas contundentes contra la corrupción, la visión ejecutiva, la trayectoria política y empresarial y su distancia con los extremos”.

A su vez, el congresista de Cambio Radical, Cero Fernández, expresó su voto por Hernández pues, según él, “es el presidente que necesitan los colombianos y nuestras próximas generaciones para un mejor futuro”.

Cabe mencionar que una alianza importante también se rompió con el candidato llamado popularmente “el ingeniero”, pues el excandidato Sergio Fajardo había accedido a hablar con él, pero al parecer las alianzas se rompieron luego de que no se llegara a un “acuerdo programático”.

Se pretendía, según Fajardo, que se recogiera el manifiesto de 20 puntos publicados en Twitter por Hernández el lunes siguiente de la primera vuelta presidencial. Se acordó también que un equipo de campaña del candidato daría repuesta, pues la idea era mejorar las propuesta que completara las de la lucha anticorrupción pregonadas por Hernández.

No obstante, sin discusión previa Rodolfo Hernández decidió no aceptarla, y este fue el detonante que finalizó cualquier posibilidad de diálogo. A pesar de esto, Fajardo comentó que no votará por Gustavo Petro y probablemente terminaría votando por Hernández o en blanco, como lo hizo las elecciones de hace cuatro años en segunda vuelta.

“Si la ciudadanía hubiera escogido para segunda vuelta a Sergio Fajardo y a Rodolfo Hernández, sin duda, casi sin pensarlo hubiera decidido por Fajardo. El ego no me ciega para saber escoger entre la corrupción y la decencia”, le respondió finalmente Petro al candidato derrotado en primera vuelta.