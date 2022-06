¿Quién es la supuesta asesora de Rodolfo Hernández que interrumpió entrevista?

En las últimas horas se ha conocido un video viral de una entrevista en donde el candidato Rodolfo Hernández da una entrevista al canal Telemundo, pero cuando le preguntan por el proceso por corrupción en su contra la entrevista es interrumpida. Ya varios rumores corren sobre quién podría ser la mujer que habría interrumpido en ese momento que resultó ser bastante incómodo.

También le puede interesar: Interrumpen entrevista a Rodolfo Hernández cuando le preguntan por proceso en su contra

En su asistencia a la cadena internacional de noticias Telemundo, durante su estadía en Miami, el candidato fue cuestionado por el periodista Rogelio Mora-Tagle por su proceso relacionado con corrupción. “Su lema de campaña es ir contra la corrupción, y sin embargo usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio”, le dice el periodista a Hernández.

El candidato dice que “no me metieron uno, me metieron 200 procesos”, pero en ese momento se ve irrumpir a una supuesta asesora de su campaña y un hombre de gafas que se interpone entre él y el periodista que tratan de acabar con la entrevista.

“Ya se pasaron de tiempo, gracias”, dice la asesora que trata de acabar con la entrevista. Sin embargo, al periodista se le ve diciendo que por favor dejen contestar la pregunta para poder terminar la entrevista.

En redes sociales ya crecen los rumores por la identidad de la supuesta asesora vestida de azul en el video que protagonizó junto al candidato este momento. Al parecer, y según se ha viralizado en redes sociales, sería Tatyana Janer, periodista y relacionista pública. En concordancia con sus redes sociales, Janer reside en Miami, misma ciudad en donde se encontraba el candidato brindando la entrevista a Telemundo.

También le puede interesar: Familia de Jaime Garzón pide a campaña de Rodolfo Hernández no utilizar su imagen

De igual forma, usuarios en redes sociales, especialmente el activista Beto Coral, compartió que Janer fue candidata a edil en la ciudad de Barranquilla por el partido Centro Democrático, del cual es líder natural el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En sus redes sociales la mujer ha expresado abiertamente su apoyo al expresidente.

Además, en otra foto recuperada en redes sociales se conoció la presencia de la periodista Tatyana Janer junto al candidato Rodolfo en una foto del Centro Democrático de Atlántico. La mujer, además, mediante sus redes sociales ha publicado que votará por Rodolfo Hernández y también sus momentos compartidos recientes la muestran con la misma vestimenta del video viral acompañando la campaña del candidato en la ciudad de Miami.

Cabe mencionar que el asesor Ángel Becassino, asesor de campaña de Rodolfo Hernández, brincó declaraciones en La W Radio, en donde comentó que no tenía conocimiento sobre quién era la señora que había irrumpido en la entrevista.