Interrumpen entrevista a Rodolfo Hernández cuando le preguntan por proceso en su contra

En medio de la campaña para las elecciones presidenciales los candidato Gustavo Petro y Rodolfo Hernández brindan declaraciones de cara a las elecciones en segunda vuelta para el próximo 19 de junio. Sin embargo, el candidato Rodolfo Hernández ha sido motivo de polémica en las últimas horas por cortar una entrevista con un medio internacional.

Los hechos se dieron cuando el candidato brindaba una entrevista al medio Noticias Telemundo y en medio de la misma hubo interrupción por parte de su equipo, justo cuando le estaban preguntando por el proceso que actualmente cursa en su contra en la Fiscalía General de la Nación.

Este momento se ha hecho viral en redes sociales por lo confuso de esos instantes, pues varias personas intervinieron justo cuando el candidato se encontraba contestando sobre el proceso que involucra el delito de interés indebido en celebración de contratos.

En su asistencia a la cadena internacional de noticias Telemundo, durante su estadía en Miami, el candidato fue cuestionado por el periodista Rogelio Mora-Tagle por su proceso relacionado con corrupción. “Su lema de campaña es ir contra la corrupción, y sin embargo usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio”, le dice el periodista a Hernández.

El candidato dice que “no me metieron uno, me metieron 200 procesos”, pero en ese momento se ve irrumpir a una asesora de su campaña y un hombre de gafas que se interpone entre él y el periodista que tratan de sacarlo de allí.

“Ya se pasaron de tiempo, gracias”, dice la asesora que trata de acabar con la entrevista. Sin embargo, al periodista se le ve diciendo que por favor dejen contestar la pregunta para poder terminar la entrevista.

“Yo no debo nada, tengo el alma limpia. Pues contestemos y cortamos”, se le escuchó a decir al candidato instantes después en la grabación, antes de que nuevamente se siente en la silla para ser entrevistado. “Usted no puede pretender, Rogelio, hacer esa pregunta para desprestigiarme cuando lo que he hecho es servirle. Tengo el alma limpia, no me he robado un peso, nunca me lo he robado ni me lo robaré”, fue su respuesta tras el percance que se presentó.

Varias personas ya han criticado al candidato por estos hechos. “La prensa internacional no deja de criticar al candidato por este tipo de actuaciones. Rodolfo ante prensa internacional es un rey de burlas”, fue la opinión del exconcejal de Bogotá Hollman Morris.