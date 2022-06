Hernández cambió de decisión y anunció que regresará al país el próximo sábado

Rodolfo Hernández, candidato presidencial por la Liga de Gobernantes, informó a través de su cuenta en twitter que “el ministro Daniel Palacios y el Gobierno Nacional me están proporcionando todas las seguridades para regresar a Colombia. El sábado estaré nuevamente con ustedes”.

Hernández se encuentra en la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde a través de una rueda de prensa en el Hotel Hilton, indicó que al parecer había sido objeto de amenazas que atentaban contra su integridad física y por ello iba a estar allí para recibir los resultados de las elecciones del próximo 19 de junio.

“Esa matada no es a plomo, será a cuchillo, ¿por qué a cuchillo?, porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme, vamos a un salón y hay que entrar. Ahí me ponen a cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500, están diciendo que me van a apuñalar”, señaló.

En ese momento no dio mayor información sobre quién o quienes estarían detrás de estas intimidaciones, ni tampoco si había denunciado ante las autoridades para que realizaran las respectivas investigaciones.

“Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones”.

Ante este panorama, en el transcurso de este jueves, el ministro del interior, Daniel Palacios, se refirió ante la denuncia del candidato e indicó que se había enterado a través de los medios de comunicación.

“Tuve la oportunidad de comunicarme con la campaña, el candidato se encuentra fuera del país, esperando su regreso. Haremos una reunión con el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, para escuchar de primera mano la información de esas amenazas y tomar todas las medidas necesarias (...) e iniciar los procesos de investigación. Y obviamente para tomar las medidas en materia de su seguridad que se requiera”.

El funcionario señaló también que “el candidato Rodolfo Hernández tiene su esquema de protección y el esquema de su fórmula vicepresidencial fue reforzado y seguiremos trabajando para garantizar la seguridad de todos los candidatos”.