“Siento vergüenza”: Gustavo Bolívar por grabaciones filtradas de campaña Petro

Este jueves 9 de junio Colombia se despertó con la filtración de grabaciones polémicas de la campaña del candidato Gustavo Petro a la Presidencia. Varias grabaciones muestran estrategias en contra del candidato presidencial ‘Fico’, también para dividir al centro político y menciona dineros aportados por la empresa SuperGIROS.

Las revelaciones han sacudido a la campaña del Pacto Histórico y varias personalidades desde esa arista política ya se han pronunciado al respecto, dentro de las cuales el senador Gustavo Bolívar expresó que siente vergüenza.

Las recientes grabaciones que involucran a personas de la campaña de Gustavo Petro, como el senador Roy Barreras, hablando de estrategias para dividir el sector del centro político y un supuesto plan para acabar con el monopolio financiero con un aporte de 500 millones de pesos de la empresa SuperGIROS.

Bolívar manifestó por medio de sus redes sociales que en este momento el silencio no es una opción. “Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza. El silencio no es una opción. El cambio se hace de manera decente o no lo es”, escribió por medio de sus redes sociales.

Al respecto, el senador Barreras comentó que chuzaron ilegalmente la campaña del Pacto Histórico y que “no hay nada de qué avergonzarse”. “No hay nada de que avergonzarse senador @GustavoBolivar. No caigas en la trampa. La campaña es victima de CHUZADAS E INFILTRACIONES ILEGALES . Es WATERGATE! Espían, Graban y filtran las conversaciones privadas! Eso es delito! Nosotros conversamos! Ellos chuzan y delinquen!”, fueron sus palabras específicas.

Con las grabaciones reveladas por la Revista Semana el Pacto Histórico se ve enfrentado a una sacudida que deja explicaciones por dar. Sin embargo, el candidato Gustavo Petro comentó que tiene conocimiento de que hay horas de grabaciones en poder de este medio de comunicación y lo retó a publicarlas completas.

“En defensa de los derechos de toda nuestra militancia que participó en decenas de reuniones, les solicito publiquen ya la totalidad de las grabaciones”, señaló por medio de sus redes sociales. “Ahora podrán comprobar si en mis reuniones privadas digo una sola palabra soez. Podran ver la calidad de las propuestas de miles de nuestros militantes”, prosiguió.

Ahora podrán comprobar si en mis reuniones privadas digo una sola palabra soez. Podran ver la calidad de las propuestas de miles de nuestros militantes. Podrán ver la orden tajante de no usar dinero en efectivo. Podrán ver mis actitudes, las más intimas en política. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2022