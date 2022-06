“No me voy a quedar rumiando rencores”: reacción de Gaviria ante videos de Roy Barreras

Este miércoles se dieron a conocer unos videos en los que se ve a Roy Barreras contando cómo han sido sus planes para desacreditar políticamente a quienes están en contra de Gustavo Petro.

Entre ellos estaba el candidato Alejandro Gaviria quien era “una amenaza electoral”, para el Pacto Histórico y de la estrategia afirmó que Petro no se podía ir en contra de él abiertamente. Cabe recordar que Gaviria se unió al Pacto Histórico. Roy lo compara con como decía “Vinicius”, “una señora de la caridad que nadie la puede tratar mal. No lo puede tratar mal Petro, pero yo sí y el que se sume también”, señala.

“Acción política clara. Pensemos tácticamente si hay que dividir o no al centro, si esto sirve de algo, coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria”, dice Barreras. “Decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla”, recalcó Barreras.

Pura actitud de mafiosos. Y Roy Barreras feliz jugando el rol del “lavaperros”, haciendo las vueltas sucias. Me pregunto si después de ver esto (y muchas cosas más que son públicas) @agaviriau esta tranquilo con la decisión que tomó. No lo creo.

pic.twitter.com/vF5U2Y2hyQ — Daniel Mejia (@DanielMejiaL) June 9, 2022

Tras las polémicas que los videos han generado, el exprecandidato publicó una corta reflexión sobre lo que fue su paso en la contienda electoral por la Presidencia. En medio de los comicios electorales, decidió no victimizarse.

“Repetí que en la competencia política existen contrincantes (que uno quiere derrotar), no enemigos (que uno tenga que eliminar). Recibí muchos ataques. Algunos de ellos viles y mentirosos. De la izquierda y la derecha”, comienza diciendo Gaviria.

El exrector de la universidad de los Andes detalló que el escenario “del debate político es sin duda preocupante” y que “nunca me gustó la suficiencia moral que viene con asumir el papel de víctima. Me dolieron muchos de los ataques y calumnias por supuesto. Pero no voy a quedarme, como lo dije hace unos días, rumiando rencores y coleccionando agravios”, reflexiona.

“La política es un mundo imperfecto. Muchas veces las decisiones son problemáticas”, concluyó.