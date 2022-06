Indignación por entrevista radial a Santofimio Botero en la que habló de sus gustos musicales

Con bombos y platillos anunciaron que le harían una entrevista a Alberto Santofimio Botero, en la que hablarían de “su vida, música y temas de actualidad política”. Sin embargo, unos cuántos días después de emitida la entrevista, los colombianos se indignaron por el invitado.

Puede leer: Fuerte explosión cerca de la Universidad de Antioquia deja dos estudiantes heridos

El pasado 25 de mayo a través de las redes sociales, Nocturna RCN, uno de los programas nocturnos de la emisora, anunció que tenía como invitado a Santofimio Botero.

“#ATENCIÓN Hoy en @nocturnarcn a partir de las 9:30 pm no se pierda al ex ministro, ex senador y ex candidato presidencial, ALBERTO SANTOFIMIO BOTERO, hablando de su vida, música y temas de actualidad política. Escúchenos por http://rcnradio.com y frecuencias cadena básica”, publicó en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, para muchos a la presentación del personaje le faltaron más detalles. “Exministro, exsenador y excandidato presidencial”... Les faltó decir “coautor del asesinato de Luis Carlos Galán”, pero bueno, no alcanzan los caracteres, lo importante es hablar de sus gustos musicales”, escribió Alejandro Pino, en su cuenta personal de Twitter.

Ante el mensaje, cientos de personas reaccionaron y expresaron lo que pensaban al respecto, como Carlos Alberto Cardozo que escribió: ”Alberto Santofimio Botero, pasó de ministro de Justicia, representante a la Cámara, senador y candidato presidencial a instigador de magnicidio y aliado de narcotraficantes. Su hijo fue cónsul en París en gobierno (2002-2010) Álvaro Uribe”.

“Me imagino, por el perfil del invitado, que ya tienen en la lista de “invitados” a: Luis A. Garavito, los hermanos Iván y Samuel Moreno, Rafael Uribe Noguera y Hugo Aguilar. Una vergüenza son ustedes señores RCN. Que aporta ese personaje al país?”, escribió Camilo Mesa.

Lea también: “No nos dejan hacer campaña porque vivimos defendiéndonos”: Marelen Castillo, vice de Rodolfo Hernández

Lo curioso fue el mensaje del CM del programa: “XD la entrevista ya salió hace más de 15 días Jajaj las personas no miran”. Una respuesta que generó otra ola de reacciones, en las que los ciudadanos critican la burla.