“Lo invito a la seguridad de dar los debates por televisión”: Petro a Hernández

Este jueves, el candidato presidencial por La Liga de Gobernantes, Rodolfo Hernández, denunció amenazas en su contra y por ello su vida está en riesgo. Este anuncio lo hizo desde el Hotel Hilton en Miami, Estados Unidos, dónde se encuentra y recibirá el próximo 19 de junio, los resultados de las elecciones.

“Esa matada no es a plomo, será a cuchillo, ¿por qué a cuchillo?, porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme, vamos a un salón y hay que entrar. Ahí me ponen a cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500, están diciendo que me van a apuñalar”, señaló en la rueda de prensa.

Aunque Hernández no dio mayor información sobre quién o quienes estarían detrás de estas intimidaciones y si ya denunció ante las autoridades para que realicen las respectivas investigaciones, indicó que suspende sus apariciones públicas.

“Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones”.

Ante esto, Gustavo Petro, aspirante por el Pacto Histórico le dijo que comprendía la posición en la que está “porque he vivido décadas bajo amenaza y más en la presente campaña”. Y posteriormente lo invitó a que entonces participara de los debates por televisión. “Lo invito a la seguridad de dar los debates por televisión. El pueblo se merece los debates y usted tendrá la máxima seguridad”.

Rodolfo Hernández ha sido objeto de criticas, pues durante su campaña para llegar a la Casa de Nariño, ha asistido a contados espacios de discusión convocados por medios de comunicación u organizaciones sociales.

“A debates de un minuto o dos yo no voy. Le preguntan a uno por la reforma tributaria y la tiene que exponer en dos minutos, el tiempo no alcanza. Queda uno a mitad de camino y después dicen que no soy capaz de dominar los temas”, aseguró en una entrevista de Blu Radio el 1 de junio.