“Nunca en la vida”: María Ángela Holguín dice que no trabajaría con gobierno de Petro

Varios rumores han corrido sobre la idea de que la cabeza del Ministerio de Defensa en el gobierno que plantea Gustavo Petro, candidato presidencial, sería una mujer, idea que él mismo ha confirmado. Ya en varias ocasiones, Petro ha confirmado que su deseo principal es que a parte de transformar el Ministerio de Defensa, este sea encabezado por una mujer.

Sobre este tema, varios rumores han corrido al respecto y el último de estos vino por cuenta de la periodista de La FM Darcy Quinn, que aseguró que María Ángela Holguín, pareja actual del excandidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, estaría opcionada para ejercer este cargo.

La excanciller del gobierno de Santo estaría en mente de Gustavo Petro, según, afirmó la periodista, para ofrecerle el mando de uno de los ministerios que hasta ahora ha sido muy importante y actualmente se encuentra en cabeza de Diego Molano Aponte.

“Me dicen que (Gustavo Petro) tiene en la cabeza para ese ministerio a (...) Holguín. Me dicen que le han enviado varios mensajes, que le han hecho ojitos; que no se trata de una estrategia para llevar a Fajardo hacia el Pacto (Histórico)”, dijo.

Sin embargo, la exfuncionaria ha declaro que no participaría en un eventual gobierno en cabeza de Gustavo Petro y enfatizó en que “nunca en la vida” lo haría. De igual forma, al mujer declaro para Caracol Radio que ni siquiera ha hablado con él en su vida.

Al cuestionamiento de si trabajaría en el gobierno de Petro ella incluso respondió que no podría trabajar con una persona como Gustavo Petro y que él fue un mal alcalde de la capital del país. “No. Nunca en la vida. Yo no podría trabajar con una persona como Gustavo Petro. Jamás haría parte de un gobierno de Petro. Porque no me gustan sus planteamientos, no me gusta su manera de hacer política. Me parece que fue un mal alcalde de Bogotá”, dijo en ese espacio radial.

Además, Holguín finalizó halagando a Petro en su actividad como senador de la República pero lo criticó porque no fue buen administrador. “Le reconozco que fue un buen senador, pero no administrador. Nunca me ha gustado. No lo estoy diciendo por esta campaña ni nada por el estilo, sino en general. No me gusta Petro”, concluyó.