“Guerrillero hijue...”: mujer insultó a joven en Antioquia por llevar un póster de Petro

Las elecciones presidenciales en segunda vuelta se darán el próximo domingo 19 de junio. Gustavo Petro por el partido Pacto Histórico y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes, disputarán quien hará parte de la Casa de Nariño en los siguientes cuatro años.

En la más reciente encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para la Revista Semana, informó que Gustavo Petro llegaría en la segunda vuelta presidencial con el 44,9 % de los votos frente a un 41% de Rodolfo Hernández.

La encuesta, que preguntó presencialmente a 2.172 ciudadanos en 50 municipios del país entre el 31 de mayo al 2 de junio de 2022, reveló que un 9,4 % de los encuestados no han definido su voto (No sabe- no responde. Mientras que un 3% votaría en blanco. Un 1,7 % dijo que no votaría por ninguno de los candidatos. El margen de error de la muestra es de 2,1%.

Ante el panorama político que vive el país, los ciudadanos no son ajenos en participar públicamente sobre quien, de los aspirantes presidenciales, escogerán en 11 días.

El más reciente hecho ocurrió en el departamento de Antioquia y no transcurrió de la mejor manera. Pues a través de un video ampliamente difundido en redes sociales, se ve como un joven graba a una mujer que se moviliza en un vehículo marca twingo y le grita en repetidas ocasiones “guerrillero. Guerrillero hijue...”.

Henry Wotto, el usuario en twitter que publicó la denuncia, aseguró que estos insultos se habrían dado, pues él llevaba un póster o microperforado en su carro, con propaganda del Pacto Histórico.

“Hacéle malpa...¡Perro, perro! Guerrillero”, le grita la mujer quien al ver que la están grabando, decide subir su ventana y es allí cuando él le reclama: “¡Da la cara! ¿Qué me estabas diciendo?”. A lo que ella lo sigue insultando y finalmente acelera y se va.

Esta belleza Antioqueña y amorosa echándole piropos a un conductor por llevar un microperforado del Pacto Histórico. pic.twitter.com/liRPpzwCTB — 🍁Lord Henry Wotton🍁 (@LordHenryWotto2) June 8, 2022

Los internautas se han tomado este suceso con jocosidad y han comentado “Apuesto que esa señora iba ahí sin desayuno, que pecado”. “Ha nacido la categoría: Uribista de Twingo”.