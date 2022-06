“Hay que dar a los adictos drogas gratis para que se acabe la demanda”: Rodolfo Hernández

El candidato presidencial independiente Rodolfo Hernández estuvo de visita en Barranquilla donde además de recorrer el Malecón del Río y tener encuentros con varios medios de comunicación se refirió al tema del narcotráfico. Contó que hace poco tuvo una reunión en el embajador de Estados Unidos sobre el tema.

“¿Quiénes son los que se mueren en la guerra de la droga? Los pobres. La Policía que es el pueblo pobre. Ellos son los que se mueren y quedan con heridas que nos les permiten seguir trabajado. ¿Cómo se combate? Con los criterios que yo tengo, que es con capitalismo. No es con plomo, no es con más violencia, no es decretando enfrentamientos sin igualdad de condiciones”, afirmó.

Y agregó que “yo le dije al embajador. Resulta que el adicto a las drogas es un enfermo y quien cura las enfermedades el Estado. Si tomamos a todos los adictos de Colombia y los identificamos mediante un registro estadístico y de un reconocimiento de quienes son y les entregas la droga gratis. Si a los adictos les entregas la droga gratis. Ya sea intravenosa, aspirada u oral, pues se acabó la demanda. Entonces dirá ¿para qué compro si me la regalan? y la oferta se acaba y la guerra se acaba. Es la única manera. Mientras más violencia haya el precio de la droga sube”, detalló el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

De igual forma afirmó después de lucir un sombrero vueltiao que “nosotros ya estamos en el corazón de los colombianos. El pueblo colombiano ya votó por un cambio contra el capitalismo”, afirmó el ingeniero.

Asimismo, se refirió al tema ambiental, del cual dijo al frente al río Magdalena que “este río no debe ser la cloaca de Colombia” y propone su manejo y limpieza durante su virtual presidencia.

"La puerta de oro de Colombia" me recibió. Muy agradecido con esta tierra y con su gente por acompañarme en este recorrido. Comprometen mi gratitud. No les voy a fallar! 🇨🇴💛#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #Elecciones2022 #QuillaConRodolfo — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 8, 2022

Expresó que al país “le han metido” en 30 años 19 reformas tributarias. “Siguen malgastando plata de los colombianos”, aseguró el aspirante a la Casa de Nariño.

En ese sentido, reiteró: “¿Le van a entregar la chequera a Benedetti, a Roy Barreras y a Piedad Córdoba?”.

“Mientras que sigan administrando los ladrones, esto no lo arregla nadie”, puntualizó el exalcalde de Bucaramanga.

El candidato fue consultado por la jornada laboral que tendrían sus funcionarios de Gobierno y de manera tajante dijo que “Petro se ha dedicado con todas esas bodegas a desvirtuar todo lo que digo”.

“Yo me paro a las 4:15 de la mañana. Que me gaste 45 minutos en alistarme. ¿Por qué no pudo arrancar a las 5 de la mañana? Los que quieran seguir trabajando 8 horas diarias que lo hagan y los que quieran acompañarme, bueno”, afirmó Rodolfo Hernández.

“Yo quiero trabajar por Colombia desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No quiero trabajar hasta la medianoche porque yo me levanto bien temprano”, añadió.

Eso sí, dejó en claro que si alguien “le quiere regalar una hora a Colombia, bienvenido será”.

Al ser preguntado por la APP del Río Magdalena, el ingeniero señaló que hay “que parar en seco la corrupción”.

Así me recibió Barranquilla anoche. Comprometen mi gratitud! 🥰🤩 #QuillaConRodolfo — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 8, 2022

“Vamos a revisar las formas de contratación. Los funcionarios que trabajen conmigo, que digan que no se puede, que se vayan para la casa. Necesitamos solucionar todos los problemas que hay”, manifestó.

“Hay que eliminar de raíz la corrupción”, reiteró.

Sobre las tarifas de energía en el Caribe, el candidato expresó que van a analizar todo el tema de la CREG. “Vamos a ver cómo incrementan esos costos. Eso no es de la noche a la mañana”, aseguró.

Hernández también se pronunció sobre las pensiones de los colombianos, y dijo que “no se necesita” que le quiten el ahorro a la gente que tienen en los fondos privados, en referencia a la propuesta de Petro.

“Se necesita una contabilidad para abajo y otra para arriba. Yo no puedo cambiar las condiciones, eso es perverso”, indicó el exalcalde de Bucaramanga.

Al ser consultado por la investigación en su contra en la Fiscalía General de la Nación, por la que ya se encuentra imputado, aseguró “que le aplicaron un régimen” en su contra por la forma que tiene de expresarse.

Rodolfo Hernández le dejó un mensaje final a los colombianos: “Yo ya tengo suficiente para comer y quiero servirle a Colombia en las diferentes necesidades para el país. No los voy a traicionar”.