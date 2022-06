“Me limpio el cul* con esa ley”: nueva polémica viral de Rodolfo Hernández

El candidato Rodolfo Hernández vuelve a generar polémica por un nuevo video o grabación que se ha hecho viral en las últimas horas, en donde tendría una discusión con una secretaria. La grabación revelada ha generado revuelo en redes sociales.

También le puede interesar: Revelan las pruebas que hay en contra de Rodolfo Hernández por caso de corrupción

No son claras las circunstancias en las que esta llamada con el actual candidato Rodolfo Hernández sucedió, tampoco la grabación de la misma, lo que sí es cierto es que es su voz en esta, muy clara y característica.

En la discusión se oye a una mujer, que al parecer sería una secretaria, que está escuchando cómo el candidato le dice que cambie un nombre y ponga “Manolo”, al parecer, en una invitación a un evento con un cantante que tendría ese apodo, pero que no se llama así.

“No me importa que sea legal o ilegal”, le responde a la mujer el actual candidato cuando le dice que es un problema legal utilizar un nombre que no es, así sea un pseudónimo. Además, Hernández continúa y la trata mal.

También le puede interesar: Rodolfo Hernández recibió solo 3 mil millones de los 27 mil de reposición de votos

“Usted si es complicada, huy, jueputa”, dice el candidato dirigiéndose a ella. “Ingeniero, es que esa es la parte legal”, justifica ella, explicándole al candidato. La conversación continúa.

- No, nada, cero, póngale ‘Manolo’.

- No, ingeniero, toca que me lo autorice por escrito, hágame el favor, por jurídica, no hay ningún inconveniente.

- ¿Y dónde dice que no se puede?

- En la Ley, lo impide.

- Bueno, me limpio el culo con esa ley.

- Bueno, toca entonces que sumercé me autorice...

- No, la voy a echar hoy. Va a ver, chao.

- Bueno, ingeniero, lo que usted diga.

En redes sociales la ciudadanía ha criticado constantemente el candidato por referirse de maneras despectivas hacia muchas personas, especialmente hacia las mujeres. Incluso le recuerdan cuando golpeó por falta de tolerancia al concejal de Bucaramanga John Claro, cuando era alcalde esta ciudad.

Escuche la grabación: