Revelan las pruebas que hay en contra de Rodolfo Hernández por caso de corrupción

La Fiscalía General de la Nación tiene para el próximo mes de julio una citación a juicio en contra de Rodolfo Hernández, por un caso relacionado con corrupción en el que se le acusa del delito de interés indebido en celebración de contratos. En útlimas horas se conocieron las pruebas que implican al exmandatario de la capital de Santander.

También le puede interesar: Habló el exconcejal golpeado por Rodolfo Hernández: “No entiendo por qué se molestó el ingeniero”

Recordemos que en mayo de 2021 la Fiscalía General de la Nación anunció oficialmente su acusación en contra del entonces alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Suárez, por presuntas irregularidades detectadas en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco, un contrato que tenía el objetivo del manejo de basuras de ahí hasta 30 años más.

Esta contratación fue adjudicada a Vitalogic, una Unión Temporal, que se proyectó en 570.000 millones de pesos y que también adjudicaría una comisión de éxito al hijo del candidato Hernández, Luis Carlos Hernández Oliveros, si la empresa obtenía ese convenio.

La Fiscalía también acusó por estos mismos hechos a los ex funcionarios de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB: José Manuel Barrera, ex gerente; Rubén Enrique Amaya, jefe de disposición final; César Fontecha, ex director jurídico ; Abelardo Durán Leiva, ex subgerente técnico y operativo; Abigail León, ex subdirectora administrativa y financiera; y al contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala. Estos son acusados en el proceso por falsedad ideológica, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Es de destacar que el ingeniero ha sido entrevistado en varias ocasiones por el caso de corrupción y ha dicho que detrás de su acusación están “vergajos” que lo quieren perjudicar y que no existen pruebas en su contra. Sin embargo, la Fiscalía ya lo imputó y su acusación hizo evidente que lo hizo bajo pruebas y argumentos.

Este jueves 2 de junio El Reporte Coronell reveló nuevas pruebas que existen en el proceso e indican que el exalcalde sí estaría involucrado en este delito. Una de estas son correos intercambiados que comprueban que el gerente de EMAB recibió la recomendación del consultor implicado en el caso, Jorge Alarcón, directamente desde el despacho del Ingeniero Rodolfo Hernández. “Buenas tardes doctor José Manuel: Para su conocimiento y fines pertinentes, le reenvío este correo por instrucciones del Ing. Rodolfo Hernández”, escribe en un correo la secretaria del entonces alcalde al gerente.

También le puede interesar: Rodolfo Hernández recibió solo 3 mil millones de los 27 mil de reposición de votos

Además, la Fiscalía tendría en su poder una grabación en donde el actual candidato presidencial acepta que él fue quien presionó para que se contratara a Jorge Alarcón. “Yo vi todas las hojas de vida ahí (...) Me pareció que de los que llegaron ahí era el más competente. (...) Si fracasa esto, yo no le voy a echar la culpa a usted, me la echa la comunidad es a mí. Yo tomé esa determinación”, se le escucha decir al entonces mandatario.

Por otra parte, otro audio se conoció en donde el actual candidato exige que la contratación de Alarcón se haga sí o sí, tras varios percances en la presentación y trámite de la licitación, en donde tuvieron que bajar de internet el pliego de licitación de Alarcón por múltiples errores.

“Va porque va. Por más politiquería, por más palos en la rueda. Llevan cuatro años sin hacer nada, y entonces ahora, como nosotros estamos resolviendo el problema de fondo, extirpando ese cáncer del relleno sanitario, entonces ahora nos atacan por todos los lados”, dice en el audio revelado por El Reporte Coronell.

Por último, otra prueba tendría que ver con chats del hijo del ingeniero, Luis Carlos, en donde admite que su papá, el actual candidato, tiene contacto con el socio rumano de Vitalogic, Florín Volcinschi. “Eso se da, ya mi papá habló hasta con Florín (refiriéndose al socio de Vitalogic). Ya eso es un hecho”, dicen los mensajes.

Por lo pronto, la próxima audiencia de este caso está citada para el 21 de julio, un mes después de que sucedan las elecciones presidenciales en segunda vuelta, en donde el país deberá elegir entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández como su próximo presidente.