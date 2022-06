Rodolfo Hernández recibió solo 3 mil millones de los 27 mil de reposición de votos

La segunda vuelta de elecciones presidenciales se hará entre el candidato progresista del Pacto Histórico, Gustavo Petro y el de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández. De cara a las próximas elecciones, que se llevarán a cabo el próximo 19 de junio, ambos tratan de sumar apoyos, esta vez el ingeniero acudió a su ya sonada estrategia de austeridad.

Como una acción de campaña, el candidato y exalcalde de Bucaramanga expresó este miércoles 1 de junio que ahorró 24 mil millones de pesos a los colombianos, pues solo recibió una parte del dinero que le correspondería por la reposición de votos o reposición de gastos de campaña.

Recordemos que por medio del artículo 21 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, los candidatos presidenciales tienen derecho a la financiación estatal de sus campañas por votos válidos obtenidos en las contiendas electorales. Para acceder a este beneficio, luego de los comicios, los candidatos deben alcanzar un umbral de por lo menos 4% de los votos depositados en la jornada.

Este, precisamente, es el porcentaje que por poco alcanzó a sobrepasar el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, que, como los candidato Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez, recibirá un valor de 3.126 pesos colombianos por cada voto obtenido.

El candidato Rodolfo Hernández volvió a pronunciarse por medio de sus redes sociales comentando que solo recibió 3 mil millones de pesos de los 27 mil que podía utilizar, pues según comentó, no tuvo que gastar más en su campaña. “Sin haber sido elegido, ya le ahorré 24 mil millones a los colombianos. Tenía derecho a gastar 27 mil millones que el Estado me devolvería en la reposición de votos, pero solo me tuvieron que devolver 3 mil, que es lo que gasté”, dijo por medio de sus redes sociales.

Cabe mencionar que el candidato está actualmente a la espera de un juicio luego de que a Fiscalía lo imputara por un delito relacionado con corrupción: interés indebido en celebración de contratos, durante su Alcaldía en la ciudad de Bucaramanga.