“Mírese al espejo”: el agarrón entre Vicky Dávila y senadora de Comunes Sandra Ramírez

De cara a las próximas elecciones presidenciales, en donde los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se disputarán la segunda vuelta de cara a la administración del país por los próximo cuatro años, las redes sociales y el ámbito público se llenan de discusiones. Esta vez, el agarrón fue entre la periodista de Semana, Vicky Dávila y la senadora del Partido Colmunes, Sandra Ramírez.

También le puede interesar: Revelan las pruebas que hay en contra de Rodolfo Hernández por caso de corrupción

La senadora es excombatiente de la antigua guerrilla de las Farc y excompañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, excabecilla máxima de esta guerrilla, con la que se firmó el Acuerdo de Paz del año 2016. Por medio de sus redes sociales, la mujer se despachó en contra del candidato presidencial Rodolfo Hernández, y comentó que “ahí no es”. “Si el candidato del caso Vitalogic puso a Pablo Escobar como ejemplo de emprendimiento, de seguro ahí no es. ¡Pilas!”, expresó por medio de redes sociales la congresista.

Sin embargo, la conversación se atizó por la respuesta que dio a este trino la editora de Semana, Vicky Dávila, que se ha caracterizado por generar controversia en el ámbito comunicativo. La periodista sugirió que Ramírez no es la persona adecuada para hablar de este tema y le dijo que ella solo tiene “un monumento al cinismo”.

“Mira quién habla… la compañera del gran bandido Tirofijo, sembrador de muerte, sangre, secuestros y cocaína… lo que hay que ver!!! Ud sí que no es quien para dar consejos. Ud no orienta porque no tiene autoridad moral. Solo un monumento al cinismo. Mírese al espejo por favor”, le respondió.

También le puede interesar: “Queridos Gustavo y Rodolfo”: la carta de Claudia López a los candidatos presidenciales

De igual forma, la senadora terminó la discusión diciéndole a la periodista que ella se reincorporó a la sociedad civil y que ahora le toca a Dávila, para que deconstruya su odio. Además, sugirió que insultándola no conseguirá que la gente no sepa la verdad sobre Rodolfo Hernández.

“¡Vicky! ¿Cree que insultándome por mi pasado hará que la gente no sepa la verdad sobre su candidato Rodolfo Hernández? ¡Yo me reincorpore, ahora le toca a usted! Deconstruya su odio, es saludable. De mi parte no tendrá una respuesta más. Yo sí quiero la paz y no más violencia”, expresó.