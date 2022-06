“¿Le van a dejar la chequera de la Nación a un imputado?”: Petro sobre Rodolfo Hernández

Este miércoles, 1 de junio, el candidato presidencial Gustavo Petro se refirió a la situación jurídica que tiene Rodolfo Hernández, candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, en relación a los permanentes cuestionamientos que ha recibido por algunos de los políticos que lo apoyan en su campaña, por lo que cuestionó si ¿Le van a dejar la chequera de la Nación a un imputado?.

Puede leer: “Vivir sabroso no significa ser vagos”: Francia Márquez

“Primero que todo, el contrincante ya está llamado por los jueces por indicio grave de corrupción, con un problema jurídico, porque cuando esta persona está llamada a juicio, que ya no es ante la Fiscalía sino por los jueces. Si él fuese elegido su proceso no entraría a la comisión de acusaciones, ni de Cámara ni de Senado, porque él estaría en la fase de Corte Suprema de Justicia que implica suspensión inmediata del cargo”, explicó Petro en entrevista en Caracol Radiol.

También aseguró que por el contrario, en su caso, ha sido exonerado de los procesos en los que lo han vinculado.

“Tenemos dos candidaturas en competencia a la presidencia, uno exonerado y el otro imputado”, afirmó Petro.

Luego se refirió a sus círculos más cercanos, aseguró que “ningún hijo o hija mía tiene que ver ni con tierras en Zona Franca ni con firmas en notarías. Ampliando el círculo, Piedad Córdoba está suspendida de mi campaña hasta que resuelva sus problemas judiciales. Piedad Córdoba no está imputada, mi contrincante sí”.

Lea también: Petro se retirará de la política electoral si no gana estas elecciones presidenciales

Respecto a Roy Barreras Petro dijo que “no tiene nada que ver con el gobierno y ni tendrá que ver, porque el congresista es otra rama, elegido popularmente. No está imputado, mi contrincante sí. Benedetti, que ya no va a ser ni congresista ni nada, ahí termina. Pero, no está imputado, mi contrincante sí. ¿Le va dejar la chequera de la Nación a un imputado?”.