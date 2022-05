En video: Por llevar imagen de Petro no habrían dejado entrar un camión de arena a Base Naval

En video quedó registrada la queja de este presunto conductor de un camión de arena que, al parecer, estaba intentando ingresar su vehículo a la Escuela Naval de Suboficiales en Barranquilla. El trabajador grabó su testimonio afirmando que los soldados en la entrada del lugar, le pidieron que “arrancara” las calcomanías que portaba en su vehículo con la imagen de Petro, para dejarlo ingresar a las instalaciones de la Base Naval para arrojar su carga allí.

“Amigos no me dejan entrar aquí a la Base Naval a descargar una carga de arena, porque tengo un afiche de Petro. Aquí vea. Quieren que se lo arranque. No me dejan entrar aquí. Estamos en una democracia. Prefiero llevarme el viaje y botar lo que sea, pero no se los voy a arrancar”.

En las imágenes, se ve de fondo a los soldados, como observando de lejos lo que ocurre.

“Aquí hay democracia. Aquí no hay dictadura”, concluyó molesto quien grababa el video.

Hasta el momento, la Escuela Naval de Suboficiales en Barranquilla, no se ha pronunciado sobre el caso.

Este incidente recuerda el ocurrido con una operaria que trabaja para la empresa de aseo Emvarias de Medellín, cuando fue increpada en el sector de la Aguacatala 2 de la ciudad, por un hombre que se acerca a grabarla para reclamarle porque tiene un poster del candidato Gustavo Petro y Francia Márquez, en el carro donde lleva sus utensilios.

“Usted está haciendo las cosas mal hechas. Usted trabaja para Emvarias. A usted quien le dijo que tenía que cargar esa publicidad”. “Nadie señor”, le responde ella amablemente.

El hombre continúa y le dice que si entonces es por convencimiento propio y la trabajadora responde que sí, asintiendo con la cabeza. “¿Usted sabe que es ilegal que me esté grabando?”. “No es ilegal. Miren, esta niña tiene pegado en su carrito de empresas varias, esta publicidad. Esto si es ilegal”.

En días pasados, Petro afirmó que si llega a convertirse en presidente invitaría a esta operaria a su posesión.