“Petro me dijo que me daba la vicepresidencia”: Rodolfo Hernández

Desde Tunja, en medio una reunión de congresistas electos y actuales en apoyo a la campaña presidencial del aspirante Rodolfo Hernández, el santandereano confirmó que Gustavo Petro, en un almuerzo le había propuesto la vicepresidencia hace tiempo.

“Eso es cierto, me he metido cinco sancochos con él (Petro), y sancochos de 3 horas, desde hace más de 2 años y medio él me dice: Rodolfo usted y yo somos invencibles, esa era la opinión de él, yo le doy la vicepresidencia de la República, y usted acompáñame a mí en el proceso y el compromiso de sacar a todos esos ladrones del Gobierno. Escuchar es gratis, él pago el almuerzo, ¿por qué no iba yo almorzar?”, dijo.

De igual forma, Hernández sostuvo que Petro le había ofrecido “otras cosas”, sin embargo, le respondió: “Mire Gustavo, yo no estoy buscando un puesto, ¿quién dijo? ¿Dónde le dijeron a usted que yo estoy buscando un puesto?, no, yo lo que quiero hacer es lo que los 10 o 12 presidentes de atrás no han sido capaces de hacer, acabar con la corrupción”.

Durante este encuentro en Tunja, los congresistas electos afines al exgobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, que se unieron a la campaña de Hernández, entre ellos, la senadora electa Carolina Espitia, el representante electo Wilmer Castellanos y la actual congresista Neyla Ruiz.

Recientemente, Hernández anunció que tomó la decisión de no asistir a ningún tipo de debate antes de las elecciones presidenciales, las cuales se llevarán a cabo el próximo domingo 29 de mayo.

“La prioridad en Colombia no puede ser este show de candidatos. La prioridad debe ser que la gente mejore su vida, salga de la pobreza, pueda estudiar y tenga respuestas oportunas en la salud”, según detalló en su cuenta de Twitter.

