“No se metan conmigo que les doy plomo”: hombre amenazó a jóvenes por pedirle que no golpeara a su perro

En un video quedó registrado el momento, en que un hombre se acerca de manera intimidante a unos jóvenes que se encontraban paseando a uno de sus perros en la localidad de Suba en Bogotá, luego de que ellos le reclamaran sobre por qué habría golpeado con una patada a su mascota en el hocico.

“A las 8 a.m estaba sacando a mi perra en este parque. Es un conjunto abierto, no tiene rejas por ningún lado, entonces todo el mundo puede venir. Cuando estaba sacando a la perra, al lado de allá sale un vecino del sector quien también saca a su perro, es un chihuahua, pero no deja que otros perros lo huelan. En el momento en que la perra se le acercó, ese señor decide no quitar a su perro sino que le pega una patada a mi perra”, narró el joven para CityTv.

Posteriormente, cómo quedó en la grabación difundida en redes sociales, ellos le preguntan que “¿por qué le pego?” a lo que el señalado agresor se acerca y les responde que no fue así.

La discusión escala y luego les empieza a decir que “¿entonces que va a hacer ahora? ¿Para que me está grabando”. “Porque quiero hermano, porque puedo”, responde uno de ellos.

Es allí donde lo insulta y saca su arma de fuego que se encontraba escondida en su pantalón, acercándose a ellos de manera amenazante. “No se vayan a meter conmigo que les doy plomo. Usted no sabe como es la vuelta”.

La persona que graba le dice “no saques eso, no saques eso porque no estamos haciendo nada. ¿Por qué nos vas a matar?”.

Finalmente el señalado agresor esconde nuevamente su pistola y se retira caminando. Vecinos del sector le aseguraron a CityTv que no es la primera vez que transcurre este tipo de sucesos con este hombre.

“Tengo varios conocidos y amigos que han estado en este parque. Y lo que están haciendo no le gusta y los amenaza (... ). En diciembre hubo una ocasión en la que había un grupo de música grabando un video, al señor no le gustó y vino en la noche e hizo dos tiros al aire”.

Uno de los jóvenes aseguró que interpuso la denuncia respectiva ante el CAI de la Policía de Suba y piden, junto con la comunidad, que este hombre sea ubicado por las autoridades para que tomen las medidas pertinentes.