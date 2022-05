Estudiante fue asesinado en un hecho de intolerancia frente a su colegio

En la noche de este martes, un estudiante de 17 años y que cursaba décimo grado en el colegio distrital Álvaro Gómez Hurtado, ubicado en la localidad de Suba (Cra. 100a ##130-18) fue asesinado en medio de una riña que se presentó con un joven mayor de edad.

El suceso al parecer transcurrió cuando, en compañía de su madre, asistieron a la entrega de notas en la institución. Él la esperó afuera y cuándo el señalado responsable pasó, hubo un supuesto intercambio de miradas que terminó en un hecho de intolerancia.

“En un momento comenzaron a gritar que algo sucedió, que apuñalaron a alguien. Vimos que corrieron dos personas. El director del curso le dice a otra estudiante que se asome y le cuente que pasó, cuándo nos dicen que era Yolman”, narró para CityTv, Diego Armado Ortiz, padre de la víctima.

Yolman Rolando Cruz, alcanzó a entrar al colegio pidiendo auxilio pero se desplomó. Sus padres fueron quienes lo trasladaron al centro asistencial. “(En el colegio) habían más enfermeras. Los profesores trajeron una camilla y buscamos un taxi, porque la ambulancia se demoraba mucho en llegar”. Tan solo pasaron 20 minutos y por su grave estado de salud, los médicos del Hospital le dieron la lamentable noticia de que su hijo había fallecido.

Las autoridades indicaron que capturaron al presunto responsable de 18 años y de nacionalidad extranjera a quien se le encontró el arma corto punzante con la que habría cometido el hecho. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente y se encuentra en una Unidad de Reacción Inmediata (URI).

“Él estaba en el salón 1001 en la jornada de la tarde. Era un muchacho que no se metía con nadie. A él casi no le gustaba salir de la casa, era ahí encerrado en su cuarto. Le gustaba mucho el tema de la música”.

Sus padres piden justicia por este hecho: “yo pediría que esto no quede impune porque de nada sirve estos casos. El día de mañana puede ser también para otro papá que le pueda pasar algo similar y no me gustaría que esto siga pasando porque son por temas ilógicos”.