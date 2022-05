Imputado, señalado de haber golpeado a su esposa estando embarazada de cinco meses

El empresario de 48 años, Luis Guillermo Gutiérrez Villegas, fue denunciado por haber golpeado a su esposa de cinco meses de embarazo al interior de su vivienda, en el barrio Los Rosales, Bogotá.

El sujeto fue capturado el domingo 22 de mayo en vía pública y durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravado.

“Estábamos en una discusión porque me estaba tratando muy mal y se molestó porque estaba llorando y me trató mal. Me dijo que si seguía molestando me mataba al niño y me lo reventaba a golpes. Cuándo me pateó el estómago me dijo que no le importaba nada. Me dijo que no le importábamos nada”, fue el testimonio entregado por la mujer a la fiscal 380.

Según Natalia Rendón esta no sería la primera vez que sufría de intimidaciones, violencia física y psicológica por parte de su pareja, pues durante la audiencia, el ente acusador relató que “una vez subió mi maleta y tenía unas armas grandotas: era una larga y una pequeñita. Decía que andaba con eso. Eran como pistolas grandes, como rifles. Tenía todo. Era una maleta llena de armas. Tenía como cinco o siete. No eran armas de casa”.

La víctima cuenta que al momento de los hechos, que transcurrieron el pasado 23 de marzo, la Policía no la auxilió y le habría advertido del poder que tiene Gutiérrez.

“Llamé a la Policía. Cuándo llegaron me dijo que si ponía la denuncia, los dos nos íbamos a ir, pero que él iba a durar una hora y que yo me iba a quedar encerrada, porque él tiene mucho poder”.

Según fuentes cercanas al proceso, le contaron a Revista Semana que el imputado “dice ser de una familia poderosa que habla con fiscales, que conoce al ministro de Justicia y era cercano a la ministra de las TIC (...) que tiene como reversar toda la situación que actualmente lo aqueja, porque con solo una llamada puede evitar el procedimiento o incluso cambiar la investigación de la Fiscalía”.

Por estos hechos, según el ente investigador, Natalia duró hospitalizada 15 días en cuidados intensivos y Medicina legal le ordenó en un primer lugar 18 días de incapacidad. Sin embargo, bajo una evaluación psicológica, la entidad determinará si requiere de más tiempo.

Por su parte, Darío Rendón, abogado de la víctima le contó al mismo medio que de acuerdo a las evidencias, pedirá se le impute a Gutiérrez el delito de tentativa de feminicidio.

“Hemos estado en conversación con la Fiscalía para que entiendan la gravedad de los hechos y de que aquí no hay solo una violencia intrafamiliar, sino una tentativa de feminicidio. La víctima fue puesta en estado de indefensión, se encontraba en embarazo y aún así intentó atacarla con el riesgo de asesinarla a ella y a su bebé”.

La Fiscalía indicó que la víctima contará con unas medidas especiales de protección, pues aseguran, su vida se encuentra en riesgo. Mientras que durante la audiencia, la abogada del acusado pidió a la juez no enviar a su cliente a la cárcel, cómo si lo pidió la Fiscalía.

Si eres víctima de violencia de género en Colombia, denuncia y recibe acompañamiento en las líneas de atención:

Fiscalía: Línea 122 - 018000919748 - denunciaanonima@fiscalia.gov.co

Línea de emergencia: 123

Vicepresidencia y Consejería presidencial para la equidad de la mujer: Línea 155

Ruta de atención en los 37 almacenes Justo y Bueno del departamento

Sisma Mujer: 314 7709729 - 315 8942140 / asistentelitigio@sismamujer.org - asistentenoviolencias@sismamujer.org

Red Nacional de mujeres: Aplicación Ellas App (Google Play, App Store)

ICBF: Línea 141

Línea Púrpura: 018000112137