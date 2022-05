“¿Me va a respetar o no?”: Hernández durante entrevista con Néstor Morales

Luego del cierre de campañas políticas de los candidatos a la presidencia de la república, esta semana varios de ellos seguirán participando en debates y entrevistas para hablar de sus planes de gobierno.

Este lunes, el turno fue para Rodolfo Hernández, candidato por la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, quien estuvo en Blu Radio y en un primer lugar el periodista Néstor Morales, le preguntó si aún creía, como lo afirmó anteriormente, que si no pasaba a segunda vuelta, su candidato iba a ser Gustavo Petro.

“Yo creo que voy a ganar en primera vuelta, entonces quité esa posibilidad de mi mente. Eso (que dije) fue hace rato”, aseguró Hernández.

Posteriormente Morales le pregunta si no tiene otras propuestas diferentes a “hay que acabar con la ladronera” cuando se le pregunta por temas como el medio ambiente o la reforma tributaria: “¿Le parece poquito? Yo soy ingeniero, yo he aprendido que la comunicación tiene tres patas: lo concreto motiva, el producto y su ventaja y lo tercero que usted lo está criticando, la simplicidad”.

Ricardo Ospina, otro de los periodistas de la mesa, cuestionó sus propuestas que han sido calificadas como ‘populistas’: “a mi me parece absurdo que un medio tan importante como ustedes se pongan a defender que sigan robando. Eso es lo que usted está diciendo”.

Te puede interesar: “Yo siento que Uribe me quiere y tengo una deuda de gratitud con él”: Rodolfo Hernández

Morales le responde que “hagamos esta entrevista respetuosa” a lo que continúa preguntándole sobre su gestión como exalcalde de Bucaramanga y si hubo o no corrupción; es allí dónde los ánimos suben.

“Doctor Néstor, yo quiero que usted me respete. Si usted me invita, me tiene que respetar. Porque lo que usted está haciendo es repetirme lo de seis años para hacerme quedar mal y usted piensa que voy a perder votos. Voy a sacar más ¿Me va a respetar o no?”, señala Hernández.

“No entiendo porque está caliente doctor Rodolfo”, le dice Morales. “Yo no estoy caliente, es que usted me interrumpe y no me deja hablar. Me va a tocar retirarme. Si me vuelve a interrumpir, me retiro. ¿Quedamos así o no? Si el programa no tiene tiempo, me vuelven a llamar cuando si lo tengan”, aseguró el candidato presidencial.

Finalmente la conversación continúa y se abordan temas sobre sus relaciones políticas y con quienes gobernaría no sin antes, nuevamente, con otra discusión de por medio.

“Cálmese. Estoy intentando tener una entrevista respetuosa”, dice el periodista. “Yo hablo así, si no le gusta yo no voy a cambiar para darle gusto a usted. Yo no estoy bravo, yo soy así. Eso no es irrespetuoso es decir la verdad”.

Te puede gustar: Desempolvaron que Rodolfo Hernández votó no al plebiscito por la paz