“Como usted tiene más afán, entonces despídase”: Dávila a Fajardo durante debate

En la noche de este lunes, El Tiempo, Revista Semana y CityTv, llevaron a cabo un debate en vivo con tres de los seis candidatos a la presidencia de la república: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo.

Durante tres horas y 25 minutos, los aspirantes a la Casa de Nariño respondieron preguntas frente a la reforma a la salud, tributaria, equidad de género, educación, empleo, política migratoria y más.

Sin embargo, este tiempo para el candidato Fajardo al parecer fue extenso. “Ya vamos a terminar. Profesor Fajardo no se moleste que ya vamos a terminar y entiendo que esté cansado. Todos estamos haciendo aquí un esfuerzo por los colombianos. Porque al final, si ustedes son presidentes, me da pena decirles esto pero van a tener que enfrentar jornadas muy largas, con momentos muy difíciles. Consejos de seguridad larguísimos, viajes extensos, fuera del país. Esto también es una prueba de resistencia”, le reclamó la periodista Vicky Dávila a Sergio Fajardo.

“Yo le pido por favor que nos excuse el tiempo, pero creo que ningún tiempo que inviertan en la gente, que va a votar por ustedes es perdido. Entonces como usted es el que más afán tiene, por favor despídase”, finalizó Dávila.

Ante esto, Fajardo le responde y le dice que va a hacer una observación porque esa afirmación le parece ofensiva: “lo primero que dijimos fue que Rodolfo no había cumplido y nosotros estábamos acá para dos horas. ¿Qué hora es? No se cumplió la regla. Entonces por favor no use el argumento de decir que debemos tener resistencia. Ese no es el problema. Aquí teníamos unas reglas”.

La discusión continúa y Dávila le pregunta si “entonces usted tiene un consejo de seguridad y se alarga, ¿usted se va?”. “No, no. Búsquese un mejor ejemplo porque ese está realmente muy precario. Yo he estado en consejos de seguridad”.

“No me tiene que descalificar. Se lo pregunto con respeto. ¿Usted quiere ser presidente?”, dice Dávila. “Si, yo quiero ser presidente. He gobernado y he pasado mucho tiempo trabajando. Ese no es problema. Lo que estamos diciendo es que aquí teníamos un tiempo y no se cumplió”.

Finalmente la periodista le ofrece excusas y le pide que se despida de los televidentes, no sin antes responder a la pregunta del otro presentador sobre por qué los colombianos deberían votar por él.

