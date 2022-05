“Esta época electoral trae a colación violencia de los años ochenta”: experto

La contienda electoral entra en su recta final de cara a las próximas elecciones del 29 de mayo, en donde se disputará la primera vuelta. Colombianos y colombianas saldrán a votar por su candidato de preferencia para el próximo período gubernamental 2022 – 2026. Por su parte, las candidatos de cada movimiento vienen de un fin de semana en donde hicieron sus respectivos cierres de campaña en plazas públicas de varias partes del país. La seguridad: uno de los principales dolores de cabeza de esta campaña electoral.

El peligro en medio de estas elecciones presidenciales ha sido inminente, ya varios candidatos han denunciado amenazas a su vida e incluso se han activado alarmas por posibles atentados en su contra, como es el caso del candidato Petro y de Gutiérrez. En primera instancia, el candidato del Pacto Histórico denunció un presunto plan del grupo criminal ‘La Cordillera’, que tenían planeado atentar en su contra a su paso por el eje cafetero del país.

De igual forma, el candidato Gutiérrez denunció que había un presunto plan para atentar contra su vida. La primera alerta la habría emitido el expresidente y simpatizante de la campaña del candidato, Álvaro Uribe. “Ojo con la seguridad del doctor Federico Gutiérrez, información seria nos llega a quienes hemos sufrido tantos atentados”, fue la infromación que abría dado el exmandatario mediante sus redes sociales.

La candidata vicepresidencial Francia Márquez también vivió una situación preocupante de seguridad, cuando un supuesto joven le apuntó con un láser verde durante su cierre de campaña en el Parque de los Periodistas en la ciudad de Bogotá. El joven se entregó y las autoridades explicaron que confesó que no analizó el impacto de sus acciones, pues la candidata se vio obligada a bajar súbitamente del escenario en el que se encontraba por la posible amenaza a su vida.

Los candidatos pusieron sus situaciones en conocimiento de las autoridades y sus esquemas de seguridad fueron revisados y reforzados, pero la situación no deja de ser preocupante. ¿Ha sido siempre así en Colombia o algo ha cambiado en esta última contienda? PUBLIMETRO COLOMBIA habló con el experto en seguridad y docente de la Universidad del Rosario, Juan Carlos Ruiz, para analizar estas recientes situaciones en medio de la campaña presidencial y comparar esta época con anteriores en la historia electoral del país.

Según Ruiz, estas elecciones han sido atípicas respecto a los últimos 20 años, pues de alguna manera hay acusaciones sobre posibles fraudes electorales en donde se involucra incluso la labor de la Registraduría y del funcionario que maneja esta entidad. Además, esta época electoral trae a colación la violencia de los años ochenta, en donde el paramilitarismo y narcotráfico asesinó a cuatro candidatos presidenciales.

“Los problemas de seguridad que están mostrando algunos candidatos en plaza pública, las medidas de seguridad, no solamente los organismos del Estado sino también de guardias de las mismas campañas, muestran que hay un temor a una violencia inusitada”, expuso.

Incluso, la reciente situación de acusaciones entre campañas con respecto a compra de votos, interferencia de las campañas, chuzadas y acusaciones de querer aplazar las elecciones, es algo que no había sido visto en las últimas décadas, acota Ruiz.

Sobre la situación presentada con la candidata Márquez, explicó que “el láser tiene su importancia porque algunas armas de fuego tienen apuntadores láser para afinar el tiro, tanto en rifles como pistolas. Esos apuntadores son de color rojo, este aparentemente era verde, pero las alarmas se saltan cuando un candidato puede estar siendo apuntado por un francotirador”. Además, aclaró que a pesar de que la policía trató de desactivar esta situación, mediante la explicación del color del láser, no deja de ser preocupante que a un candidato se le pueda apuntar tan fácilmente.

Como recomendación, como lo ha hecho antes, Ruiz recomienda a candidatos que no se contemplen presentaciones en plaza pública. “Recordemos que Luis Carlos Galán fue asesinado precisamente en una plaza en Soacha y estos lugares son muy vulnerables para candidatos. Deberían dedicarse a redes sociales y medios de comunicación y no seguir exponiendo su vida en plaza pública, sobretodo faltando tan pocos días para las elecciones”, agregó.

Por último, y sobre la influencia de grupos armados en época electoral, teniendo en cuenta el reciente paro armado del Clan del Golfo, el experto asegura que el costreñimiento para votar por uno u otro candidato también es una herencia paramilitar que se evidenció llegando al año 2000. “Había una intimidación de los votantes de ciertas regiones para votar por uno u otro candidato, pero eso no ha representado una influencia significativa. Hasta ahora las jornadas electorales no han tenido esta influencia, se vota normalmente y se cuentan los votos normalmente, no creería que tengan la fuerza para frenar una jornada electoral a nivel nacional”, concluyó.