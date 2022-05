“Doña Cecilia me dice que me joda”: Hernández sobre candidatura a la presidencia

Se acercan las elecciones para elegir al nuevo presidente de Colombia y durante los últimos días las declaraciones de los candidatos son más significativas, teniendo en cuenta que el tiempo apremia. Precisamente, para sorpresa de la contienda, el candidato independiente Rodolfo Hernández ha logrado cambiar la tendencia de opinión y se ha colado entre los favoritos de las elecciones. Solo queda esperar para conocer si efectivamente logra pasar a segunda vuelta.

Teniendo en cuenta su reciente auge, Hernández respondió algunas preguntas sobre su candidatura a la presidencia para un noticiero nacional. Durante la entrevista emitida por RCN Noticias, noticiero que anteriormente fue duramente cuestionado por presentar imágenes de la hija asesinada del candidato, ahora abrió un espacio para conocer la otra cara del empresario.

En la entrevista, se tocaron varios temas relacionados con las políticas y detalles de la decisión de lanzarse a la presidencia. Según contó Hernández, su mamá quien se denomina Cecilia en un principio le dijo que él era un viejo loco. “En un principio me dijo que me iban a matar, que la gente es desagradecida y después de que me matarán iba a pasar lo de Galán, que van a mi entierro y al siguiente día sigue todo igual”.

Ante las preguntas de su mamá, Hernández comenta que finalmente la convenció diciendo: “Mamá, yo soy un viejo de 77 años, sin oficio, yo me quedo desocupado”. Y que ella finalmente le dijo: “Entonces, jódase”.