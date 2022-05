¿A qué se dedicaría Rodolfo Hernández si no gana la presidencia?

El candidato independiente Rodolfo Hernández ha causado gran sorpresa en las últimas semanas al crecer significativamente en las encuestas, posicionándose como uno de los favoritos de la contienda electoral. Este próximo 29 de mayo se llevarán a cabo las votaciones en primera vuelta para elegir al presidente de Colombia. Sin duda, su crecimiento es una sorpresa para sus contrincantes.

Ahora bien, tras la ardua agenda de eventos políticos y propagandas con declaraciones sobre sus contrincantes y las políticas que ejercerá, Hernández respondió en entrevista con un noticiero nacional a qué se dedicará en caso de no ser elegido presidente de la nación.

El empresario manifestó que de no ganar, tiene mucho para hacer. “Tengo que ir a conocer en el planeta tierra lo que no he conocido, pero bien despacio. Si no gano, tengo un programa: Me voy, Bucaramanga, Bogotá y Sao Pablo. Luego, voy hasta Africa y Kenia para conocer las reservas naturales y luego voy para Australia, y así hasta que me coja la muerte”.

En esa misma línea, Hernández reiteró que su compromiso con el país está firme y que dedicará su energía y su cuerpo para una presidencia que marque la diferencia.