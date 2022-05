“Mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán”: Alejandro Gaviria

El medio de comunicación internacional, Financial Times, publicó este miércoles un artículo titulado ‘Cómo las elecciones de Colombia podrían cambiar’.

En el texto, una de las fuentes consultadas, fue el excandidato por las pasadas consultas presidenciales, Alejandro Gaviria, quien al parecer estaría apoyando al aspirante por el Pacto Histórico, Gustavo Petro.

“Estamos durmiendo en la cima de un volcán. Hay mucha insatisfacción. Podría ser mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. El país está exigiendo un cambio”.

Esta frase ha sido objeto de críticas, pues el 4 de abril, Sergio Fajardo había anunciado que Gaviria lo estaría acompañando y apoyando en las elecciones del próximo domingo 29 de mayo.

“Con @agaviriau coincidimos en el deseo de construir un país donde cuenten las ideas de todas y todos. Con el equipo de @ColombiaFuturo_ también arranca la remontada ¡y lograremos el país que nos merecemos!”, escribió Fajardo a través de su cuenta de twitter.

Al rechazo, se suma la voz de Jorge Enrique Robledo: “Confirmado. Alejandro Gaviria siempre ha sido una mala persona. Mala persona como ministro de Salud, mala persona en la Coalición Centro Esperanza y ahora traiciona a Sergio Fajardo y a Luis Gilberto Murillo (formula vicepresidencial)”.

Mientras que por el lado del Pacto Histórico, el senador Gustavo Bolívar celebró estas palabras: “¿Imaginan este escenario? Petro Presidente. Alejandro Gaviria alcalde de Bogotá. Mi humilde opinión para que no se pierda un peso del erario”.

Para Pedro Riveros, analista político consultado por Noticias Caracol, “esto confirma que el doctor Alejandro Gaviria estaba en el lugar equivocado porque debió estar entonces en la consulta del Pacto Histórico. Por otro lado, confirma también que es una persona desleal porque no está actuando bajo los parámetros de su coalición. Y tercero, que la doctora Ingrid Betancourt tenía toda la razón cuándo se refería a él”.

En esta misma nota, Sergio Fajardo respondió ante la publicación del artículo e indicó que “nosotros somos la opción del cambio que sabe tramitar las diferencias en Colombia. Una política distinta. Esa política de confrontación”.

Y ante la pregunta de si Gaviria seguiría o no en su partido señaló que “(El) responde por lo que tenga que responder. Yo no me voy a distraer. Yo no quiero gastar el tiempo hablando de cosas distintas a la Colombia que nosotros tenemos que transformar”.