Alejandro Gaviria ‘faltoneó’ a la Coalición Centro Esperanza: candidato Jorge Enrique Robledo

El congresista y candidato a la presidencia de Colombia, Jorge Enrique Robledo, dijo este jueves que Alejandro Gaviria le faltó a la Coalición Centro Esperanza.

Por medio de un comunicado, el integrante de esta coalición comentó que Gaviria lo que quieres es “gobernar con César Gaviria y Germán Vargas Lleras”.

En este sentido, y por los apoyos que ha aceptado el candidato Gaviria, Robledo comentó que ha violado los acuerdos que se han hecho en la Coalición Centro Esperanza y que no lo apoyará si gana la consulta.

Según Robledo, él mismo tendría más posibilidades de tener la victoria en la Coalición que el exministro de salud.

“Alejandro Gaviria rompió la confianza, no quiero hacer parte de su proyecto político. Que busque sus relaciones que tanto desea con César Gaviria y su Partido Liberal, y con Germán Vargas y su Cambio Radical, allá quedará muy cómodo y yo también. Esto no me pone en ninguna contradicción para efectos de cumplir los acuerdos con Sergio Fajardo, Carlos Amaya y Juan Manuel Galán”, dijo Robledo.

En este sentido, comentó que a cualquier otro candidato que gane la consulta del próximo 13 de marzo sostendrá su apoyo, pero a Gaviria no se lo sostendrá.

“Ha violado los acuerdos, porque nos ha galoneado, porque nos ha engañado, porque tiene un proyecto político distinto. Él quiere gobernar con César Gaviria y Germán Vargas Lleras. Falta ver si ese es el límite, porque con las ideas que tiene no nos sorprendamos que quiera gobernar con todos los demás que eligieron a Iván Duque”, dijo en BLU Radio el candidato Robledo.

Por esto, el candidato comentó que Alejandro Gaviria firmó un acuerdo en el llamado de cónclave y ya lo rompió, según comentó el candidato del Partido Dignidad.

“Él renunció –o por lo menos eso suscribió– a que en este proyecto participaran las fuerzas que eligieron a Iván Duque y lo han respaldado, como César Gaviria y su Partido Liberal y el Cambio Radical de Germán Vargas Lleras, incluida la Casa Char”, comentó en un comunicado oficial de dirigencia de Dignidad.