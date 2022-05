Los videos más absurdos de la campaña presidencial en Colombia

Esta campaña presidencial ha sido atípica debido a que los candidatos presidenciales se han dedicado a atraer seguidores mostrando más su lado personal que sus propuestas. Y esto puede observarse en la manera como se tomaron cada red social para cautivar a públicos diferentes, especialmente en TikTok, donde los jóvenes juegan un papel importante.

De ahí que los candidatos que a lo largo de este año han aspirado a llegar a la Casa de Nariño se las ingenien para sacar su lado más creativo.

Recientemente en Twitter un usuario realizó una compilación con los videos más curiosos de los aspirantes a la Presidencia de Colombia. Y aunque en años anteriores nos acostumbraron a ver a los candidatos haciendo cosas fuera de lo común (como Duque tocando la guitarra o jugando fútbol), esta vez todos se animaron a participar.

“A mi esta campaña me parece que ha sacado material increíblemente absurdo, no sé en que momento la simulación presento tantos fallos. Voy a hacer un hilo con videos políticos en campaña que no entiendo y que aspiran o aspiraban a ser presidentes”, indicó en el tuit.

Seguido de esta explicación, mostró varios videos; empezando por el de Alex Char y su esposa, luego de conocerse la infidelidad que tuvo con Aida Merlano. En su lista, siguió con un video de Rodolfo Hernández diciendo que es “viejito pero sabroso”.

Entre las imágenes aparecen Luis Pérez con la bandera de Colombia con una hoja de marihuana en el centro y Federico Gutiérrez tocando el acordeón.

Y si se quiere divertir un rato viendo estos videos, aquí le dejamos el hilo:

