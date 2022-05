Luego de tres días desaparecido, el ingeniero Camilo Restrepo fue hallado muerto en Bogotá

Desde el pasado jueves 12 de mayo, Pawel Camilo Restrepo Torres de 42 años, ingeniero industrial de profesión y padre de dos hijos, fue reportado como desaparecido por sus familiares cuando fue visto por última vez en la zona de bares de la 1 de Mayo entre la Avenida 68 y Boyacá, y quien iba vestido con un jean, camisa a cuadros verde, zapatos cafés, chaqueta y maletín negro.

Los hechos transcurrirían cuando Restrepo y otro amigo departían en la zona tomando tragos alrededor de la medianoche, cuando fueron abordados por dos mujeres. “Hasta las 11:30 p.m. tuvimos comunicación, ya luego le timbré y no le entró la llamada, le escribí y tampoco. Entonces, me preocupé. Le robaron sus pertenencias, el celular, sus papeles, cédula, papeles del carro, todo lo tenía en la billetera y (luego tocó) empezar a bloquear cuentas”, indicó la esposa de una de las víctimas a Noticias Caracol.

El comandante de la Estación de Policía de Kennedy, mayor Luis Acosta, aseguró que esa misma noche, el fallecido tuvo un accidente de tránsito en la Boyacá con octava, y fue allí dónde perdió la vida.

“Mi esposo estaba en compañía de un familiar, el cual sí logró subirse a un taxi y llegar a la casa. El familiar fue trasladado a un centro asistencial en donde se identificó que sí estaba drogado, fueron dos mujeres quienes los abordaron, los robaron y los drogaron, mi esposo quedó con ellas porque no lo dejaron subir al taxi”, dijo Deisy Rodríguez, esposa de Camilo Restrepo para Revista Semana.

Familiares narraron también que Camilo Restrepo fue hallado por uniformados aproximadamente a las 3:00am deambulando desorientado por la calle y por ello fue trasladado a la Clínica de Occidente, pero a causa de su estado de alteración no ingresó a urgencias y al parecer la policía lo dejó ir. Minutos después, es atropellado por un vehículo.

“La Policía no hizo minuta ni reporte, la Policía lo llevó a la Clínica de Occidente. A través de videos, pudimos corroborar que la patrulla lo recogió, lo llevó, pero no le dio el manejo adecuado. Mi esposo no se dejó ingresar a urgencias y los patrulleros lo dejaron a la deriva, drogado y caminando por Las Américas”, dijo la Rodríguez a Pulzo.

El cuerpo de la víctima permaneció tres días como NN en Medicina legal, hasta que sus familiares, en la tarde de este domingo, lograron identificarlo.

Según cifras de marzo publicadas por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, el delito de hurto bajo la modalidad de escopolamina u otras sustancias, ha incrementado en un 76% durante 2022.

Durante marzo, se registraron 10.088 casos de hurto a personas en la ciudad, esto equivale a cerca de 1.000 casos más que los reportados en el mismo mes de 2021, un aumento del delito en más del 13% en comparación con el año pasado y más del 65% comparado con 2020.

“Estamos trabajando con el sector farmacéutico, para generar mejores controles en la venta de este tipo de sustancias y también estamos trabajando muy cercanamente con los establecimientos de comercio: restaurantes y bares nocturnos, que es dónde evidenciamos que hay un incremento de los casos de hurto bajo esta modalidad que se presenta”, dijo el secretario de la entidad, Aníbal Fernández de Soto.

