“¿Qué estaba haciendo allá?”: secr. de Seguridad cuestionó a víctima de desaparición en Bogotá

Durante el penúltimo fin de semana del mes de abril, tres personas fueron reportadas como desaparecidas en Bogotá. Una de ellas, Hernán Felipe Mejía, de 39 años, fue hallado muerto dos días después a las 3:00am y según las investigaciones preliminares, su cuerpo no presentaba signos de violencia, pero sí estaba convulsionando, pues al parecer, fue drogado de más para robarle sus pertenencias.

“Nosotros sospechamos de esta persona y queremos llegar al fondo con esto porque mi hermano cuando tomaba aguantaba mucho. (Hernán Felipe) nos escribió que estaba muy borracho y eso no es normal. Yo creo que el amigo le fue dando droga poco a poco. Para que él se haya muerto así es porque lo drogaron toda la noche, todo el tiempo”, dijo María Mejía, hermana de la víctima.

Te puede interesar: Uno de los tres reportados como desaparecidos en una semana, fue hallado sin vida

Juan Andrés López, estudiante de Ingenieria Civil en la Universidad Javeriana, quien no se conocía de su paradero desde el jueves 21 de abril a las 9:30pm, fue encontrado con vida, desorientado, sin algunas prendas de vestir y sin sus pertenencias, tres días después en la localidad de Santa Fe. López habría sido víctima de hurto con sustancias.

Ese mismo domingo 24 de abril, Jaime Andrés Vega fue hallado vivo, luego de que sus familiares no conocieran de su paradero por 48 horas cuándo salía en su vehículo. Como las otras dos personas, al parecer, fue víctima de hurto bajo la misma modalidad.

La Agencia de Periodismo Investigativo- API, consultó a Medicina Legal sobre las cifras de desaparecidos. Esta entidad les indicó que con corte al 27 de abril, en el país no se tiene información sobre 716 hombres y 460 mujeres. Solamente en Bogotá, hasta el 28 de febrero, se reportaron 311 desaparecidos, 28 de ellos en la localidad de San Cristóbal.

“Otro tema distinto es entre comillas ‘desaparecidos’ y el tema de la sustancia con la que se afectó a la víctima”: — Aníbal Fernández de Soto, secretario de seguridad de Bogotá.

¿Qué dicen las autoridades?

Este viernes, durante una rueda de prensa, el secretario del distrito se refirió ante los casos de desaparición en la capital y la modalidad de hurto, con el uso, al parecer de sustancias para doblegar a las víctimas.

Según datos de la Secretaría de Seguridad, el robo a personas ha venido creciendo en casi un 20% y los hurtos a automotores y motocicletas aumentaron 10% frente al 2021: “es preocupante la agresividad con la que se está cometiendo el delito, es decir el crecimiento del atraco, del hurto violento con arma blanca, traumática o de fuego. Hay un problema y es evidente, así lo demuestran las cifras”, aseguró el secretario, Aníbal Fernández de Soto.

Respecto a las tres personas que estuvieron desaparecidas indicó que no hay un patrón generalizado y se refirió, sobre cómo supuestamente transcurrieron los hechos: “Uno estaba de fiesta y no había dicho nada. Otro se había metido al bosque de los cerros, detrás del Parque Nacional y lo atracaron: ¿por qué estaba en el bosque de los cerros? pregunta para la víctima. Él entró voluntariamente allá, se vio en los videos. ¿qué estaba haciendo allá?”.

Y sobre el caso del fallecido Hernán Felipe Mejía, señaló: “El tercer caso fue un ciudadano que fue encontrado cerca al restaurante dónde estaba, lo encontraron convulsionando y falleció. No hay signos de violencia, de intento de hurto. Estamos esperando el dictamen de Medicina Legal de ese caso en particular (...) Esto es para ejemplificar que cada caso tiene un proceso, una explicación de los casos reportados como desaparecidos en Bogotá en lo que va corrido del año, si mal no recuerdo hay 5 noticias criminales por temas que no se han resuelto”.

Frente a la modalidad de hurto en la que los habrían robado, afirmó que la escopolamina, como se conocía antes, ya no se usa. “Ahora es otro químico que se deriva de calmantes y cosas que se venden bajo fórmula médica. No es que haya un polvito, o le echaron a uno, o hubo una rociada y me dejó fuera. Tiene que ser por ingesta, inyectado, o en una bebida, por ejemplo”.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Eliécer Camacho, aseveró que cuándo les llega una información de una persona reportada como desaparecida, “disponemos de un grupo GAULA que se ponga al frente y muchos de ellos aparecen a las 24 horas”.

“Por ejemplo, los tres del fin de semana antepasado, ahí está el universitario de la Javeriana que hasta donde nosotros podemos establecer no hay ninguna participación de sustancias que le hayan suministrado. Ya es un tema personal, familiar, que no nos compete a nosotros. Y la otra persona llamó a la casa y dijo que estaba con unos amigos. En el ambiente queda que estas personas las escopolaminaron y desaparecieron”, dijo Camacho.

Te puede interesar: Denuncian a taxista por abuso sexual a joven de 17 años cuando se dirigía a su casa