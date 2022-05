“Él tendrá mi voto, eso sí”: Margarita Rosa confirma su voto por Gustavo Petro

Quedan pocos días para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en el país. Esto, sin duda, ha generado grandes reacciones y comentarios relacionados con el futuro del país y quiénes merecen llegar a la Casa de Nariño. La actriz Margarita Rosa de Francisco aprovechó su popularidad en las redes sociales para dar a conocer quién es su candidato favorito para estas elecciones.

Una vez más, a través de las plataformas digitales, Margarita Rosa de Francisco desata una ola de reacciones en redes sociales al dar a conocer su punto de vista político. En esta ocasión la actriz manifestó que su voto seguro irá por el líder del Pacto Histórico, aunque no se siente capaz de decirle a los demás que voten por él.

“No me siento capaz de aconsejar a nadie de que vote por Petro. Él tendrá mi voto, eso sí. Es del único voto que me puedo hacer responsable”, escribió la colombiana. Por supuesto, esto generó reacciones entre los internautas que en más de una ocasión “le han dado palo” por no medir sus palabras e irse de frente en la política nacional.

Entre las reacciones están: “Yo sí me atrevo a aconsejar a otros votar por Petro, dejando claridad que con él hay una gran probabilidad de cambio”; “Sigue el consejo de los colombianos en el exterior y vota por Fico”; “Solo podemos invitar a la gente a que vote a conciencia, no venda el voto y que lo haga por convicción y no por miedo”, entre otros.