‘Calzones’, el hombre que hoy está en la mira de las campañas

Estos últimos días se formó un revuelo en el país por cuenta de un hombre que es conocido en el Eje Cafetero como ‘Calzones’, un apodo más que un alias, que lo pone entre las cuerdas por acusaciones que ha hecho Gustavo Petro en su contra. Pero las cosas no frenaron ahí, luego una investigación periodística determinó que este sujeto tuvo negocios con narcotraficantes y actualmente le hace campaña a Federico Gutiérrez, aunque el candidato y su fórmula vicepresidencial niegan conocerlo.

Luego de las amenazas que recibió Gustavo Petro del grupo ilegal ‘La Cordillera’, el candidato volvió a hablar de este hecho. En esta oportunidad responsabilizó a ‘Calzones’ de estas amenazas.

“Duque 2 (quien sería ‘Fico´Gutiérrez) hoy está aliando a un señor que le dicen alias ‘Calzones’ (…) que goza de reputación por haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes, que es el dueño del gota a gota en la ciudad de Pereira y que es el jefe de la campaña de ‘Duque 2′, buscando la mayoría electoral para que él (Gutiérrez) sea presidente”, dijo Petro en una entrevista con W Radio.

A raíz de esto, el senador Iván Cepeda, desde su cuenta en Twitter, cargó nuevamente contra ‘Fico’ y sus presuntos vínculos con ‘Calzones’. Cepeda se basó en la declaración de Petro en la que el candidato concluyó que “‘Duque será presidente si alias ‘Calzones’ logra su cometido, así como ‘Duque 1′ fue presidente por alias ‘el Ñeñe’”.

¿Quién es ‘Calzones’?

Una investigación de El Espectador, publicada el fin de semana, reveló que este hombre es “César Augusto Giraldo Montoya, conocido en la región como ‘Calzones’, es un empresario y finquero pereirano muy cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez”, tal como lo comprueban varias fotos junto al expresidente.

También agregaron que este personaje “ha hecho negocios con narcotraficantes o personas cercanas a la mafia”. Pese a eso, no es él directamente sino su hijo el que impulsa la campaña de Federico Gutiérrez en Pereira.

Por estas acusaciones, Cristian Camilo Giraldo, hijo de Giraldo Montoya, dijo que era un voluntario más en la campaña de ‘Fico’ y que no tienen nada que ver con las amenazas en contra de Petro.

Rodrigo Lara, candidato a la vicepresidencia de Federico Gutiérrez, también salió en defensa del candidato de derecha y dijo que no conoce ni al empresario ni a su hijo, aunque no descartó que alguno de los dos hayan estado en uno de los actos de campaña. “No lo conozco. Estuve en el Eje Cafetero y uno tiene contacto con muchas personas, pero no lo tengo presente, ni me he sentado a hablar de ningún tema ilegal o debajo de la mesa”, aseguró Lara.

El caso ha generado gran preocupación en la opinión pública porque, de ser cierto el apoyo de este hombre y sus nexos con narcos, empañaría la campaña de Fico. Pero, de no ser así, Petro estaría en problemas por la magnitud de las afirmaciones que hizo.

Por eso el expresidente Uribe pidió a la justicia investigar si esto es cierto.

“Pedimos a la Fiscalía investigar con la urgencia que amerita la denuncia del doctor Gustavo Petro, sobre la participación que tendría César Giraldo en un complot para asesinarlo. César Giraldo ha sido activista de nuestro partido y ha procedido con honorabilidad. Se necesita saber si es una ligereza del dr. Petro o si el complot existe. Recuerdo la protección de mi gobierno a políticos y al dr. Petro en particular”, señaló.

Hasta el momento ninguna autoridad ha anunciado una investigación en contra de ‘Calzones’, pero sin duda este hecho movió las dos campañas políticas más grandes del momento.