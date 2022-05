Coltejer pidió autorización para realizar un despido colectivo

Coltejer, una de las empresas más importantes de la industria en Medellín y Antioquia, le pidió autorización al Ministerio de Trabajo el aval correspondiente para realizar un despido colectivo, ya que asegura estar en crisis por la pandemia, las importaciones y el contrabando en el sector textilero en el país.

Rigoberto Sánchez, presidente del sindicato de trabajadores de Coltejer, con 35 años de trabajo en la compañía, habló con Blu Radio y dijo que aún no ha recibido comunicación por del Ministerio relacionada con el despido. Aseguró que solo son 68 trabajadores afiliados al sindicato.

“Me enteré el día martes por los medios de comunicación. El Ministerio no me ha notificado a mí nada de esa solicitud”, dijo Sánchez.

El líder sindical aseguró que desde que empezó la pandemia Coltejer redujo sus operaciones en cerca de un 80%. “Nosotros hemos visto que la reducción de la producción que se ha presentado en la compañía ha sido por las ventas. Además, el contrabando que está disparado en el sector textil, no solamente ha afectado a Coltejer sino a otras empresas del sector”, agregó.

Sánchez aseguró que la única planta que estaba funcionando es la que estaba ubicada en Rionegro y que el emblemático edificio Coltejer no le pertenece a la textilera, como muchos creerían.

“Hay un promedio de 40 empleados que están yendo a la compañía, pero no hacen ninguna operación. Lamentablemente, no hay producción. Lo hacen para cumplir un horario de ocho horas. De las reuniones en las que he participado he visto que se han buscado alternativas para sacar adelante la compañía, pero, no ha tenido oportunidad de préstamos, que es lo que ha necesitado. Ya en estos momentos, según ellos, ningún banco le presta a Coltejer, por todas las obligaciones que tiene”, aseguró el sindicalista.