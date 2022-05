Menor de 13 años denunció abuso sexual por parte de sus compañeros de un colegio en Bogotá

Un nuevo caso de abuso sexual fue denunciado por los familiares de una menor de 13 años, estudiante de grado sexto del Colegio Jaime Pardo Leal (Cra 10B# 3-63 sur) ubicado en el barrio Policarpa Salavarrieta, en Bogotá.

Los hechos se habrían presentado al interior de las instalaciones de la institución educativa y señalan, como presuntos responsables, a tres de sus compañeros de estudio.

El caso fue puesto en conocimiento a sus parientes, cuando la víctima llegaba a casa sin sus cuadernos. “Al transcurrir un mes de su entrada, ella llegaba sin apuntes a la casa. Yo le preguntaba que entonces para qué iba si no tomaba notas. Inocentemente la regañábamos y ella solo nos decía que no alcanzaba a copiar”, aseguró una tía de la menor.

Posteriormente cuentan que un día en unos de sus cuadernos vieron unos dibujos que les llamaron la atención: “Nos sorprendimos cuando en una de sus hojas vimos pintado un pene y groserías. Inmediatamente le dije a mi hermana que no era normal que sus compañeros le pintaran esas cosas en sus cuadernos”.

Es en ese momento cuando sus familiares se alertaron y decidieron hablar con ella. Durante ese espacio, les contó lo que habría pasado: “Tres niños de mi salón me suben al caracol, al quinto piso de mi colegio, me tiran al piso y se me suben encima mientras los otros vigilan. Se turnan para hacerme lo mismo”.

Ante su relato, dos de sus tías la llevaron a Medicina Legal el sábado 7 de mayo, y narraron que sí había sido abusada. “Desde ese instituto le pasarán un informe a la Fiscalía General de la Nación”, dijo una de las parientes.

La menor de 13 años se encuentra internada en el Policlínico del Olaya, donde está siendo valorada por médicos y psicólogos, quienes les confirmaron una vez más que sí hubo acceso carnal violento hace al menos cuatro meses y por ello, están descartando embarazo y enfermedades de transmisión sexual.

“Ella contaba que la ultrajaban en los tiempos de descanso, la jalaban, que ella gritaba que no pero que en el caracol nadie la escuchaba. Ella aseguró que le dijo al coordinador y que él le respondió que no podía hacer nada porque todos eran menores de edad. La niña le dijo en varias ocasiones que, por favor, los sacara del colegio, pero nunca la escucharon”, indicó una tía.

Según datos de la Secretaría de Educación, con corte al 18 de marzo, tenían registro de 163 hechos de violencia sexual en instituciones educativas distritales, cometidas por servidores de la entidad. De ellos, al 1 de marzo se tenían 154 procesos disciplinarios activos.

Esta entidad se pronunció ante los hechos a través de un comunicado y afirmó que activaron los respectivos protocolos: “En este caso particular, los familiares de la niña se acercaron a la institución educativa el viernes 6 de mayo para dar la alerta sobre lo que venía ocurriendo con su hija, sin embargo, esta alerta se da por hostigamiento escolar y NO por violencia sexual (...) La familia comprende la complejidad de lo ocurrido el día sábado 7 de mayo, dado que la niña les comenta lo sucedido e identifican que se trata de una violencia sexual y actúan de manera oportuna, dirigiéndose a la Fiscalía y de allí al centro médico donde se encuentra hospitalizada. Una vez se conoce la situación, el colegio procede con la identificación de los presuntos ofensores y entabla comunicación con las familias para activar los protocolos”.

Si eres víctima de violencia de género en Colombia, denuncia y recibe acompañamiento en las líneas de atención:

Fiscalía: Línea 122 - 018000919748 - denunciaanonima@fiscalia.gov.co

Línea de emergencia: 123

Vicepresidencia y Consejería presidencial para la equidad de la mujer: Línea 155

Ruta de atención en los 37 almacenes Justo y Bueno del departamento

Sisma Mujer: 314 7709729 - 315 8942140 / asistentelitigio@sismamujer.org - asistentenoviolencias@sismamujer.org

Red Nacional de mujeres: Aplicación Ellas App (Google Play, App Store)

ICBF: Línea 141

Línea Púrpura: 018000112137