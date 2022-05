Familiares piden recoger cadáver, que lleva más de 20 horas en un vehículo

Germán González es el nombre de la persona de 55 años que falleció en el barrio El Altico, municipio de Soacha, Cundinamarca, en horas de la mañana de este domingo, al parecer, según indicaron sus familiares, por un paro cardíaco.

Sin embargo, y a pesar de que ya ha transcurrido más de 20 horas, denuncian que ni al aparecer la EPS Salud Total (a quien denuncian como la responsable de la demora en los trámites), la Policía o Fiscalía, se han hecho cargo para inspeccionar la zona y realizar el respectivo levantamiento del cadáver que se encuentra dentro de un Renault 4 en el garaje de la residencia.

“Hace como 20 días yo lo lleve a urgencias y no me lo entendieron. Me dijeron que fuera de un lado a otro y en tres lugares nunca lo atendieron. El ya había tenido síntomas de preinfarto y nadie le prestó atención. Un médico le dijo que estaba bien y que tomará acetaminofén”, indicó para CityTv, Myriam Estella Cabezas, familiar de la víctima.

Parientes de Germán González señalaron también que por haber fallecido, presuntamente por causas naturales, la Policía de Bogotá no se habría acercado a la vivienda y remitió el caso al CTI de la Fiscalía, entidad que tampoco, dicen, se ha echo cargo pues no hay un certificado de defunción.

“Vino el médico del CTI y dijo que había que hacerle una necropsia y de ahí fuéramos a la EPS, pero nos dijeron que no, que eso no le sirve a ellos. Entonces, ¿cuándo lo van a recoger?, dijo entre lágrimas, Jhon Wilson Chaparro, un familiar para el mismo medio.

El documento que certifica el fallecimiento de González, debe ser emitido por un médico de la Eps Salud Total, sin embargo, aseguran que cuándo lo pidieron les dijeron que no había sistema: “Nos dijeron que había que esperar a que hubiera sistema. Cómo se les ocurre si desde esta mañana no han recogido el cuerpo”.

Hasta el momento, el cadáver continúa en el vehículo y presuntamente no ha sido inspeccionado por ninguna entidad para que posteriormente sus familiares puedan darle sepultura.