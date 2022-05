Detectan temeraria banda que roba ciclistas en Bogotá y que se esconde detrás de los matorrales

Se conoce un caso más con el que queda en evidencia una temeraria banda que roba ciclistas y los tortura detrás de matorrales. Al parecer, estaría relacionado con la denuncia de una joven en la que reportó que fue hurtada y abusada por los delincuentes en la autopista Norte con calle 245 en Bogotá.

Puede leer: Comunidades indígenas finalmente abandonan Parque Nacional y son trasladadas

Noticias Caracol reveló el nuevo caso, en el que un joven reveló que fue víctima de la inseguridad en la capital del país por una banda que opera en el sur de la ciudad. En esta oportunidad se registró en una ciclorruta del barrio La Coruña en Ciudad Bolívar, donde reveló que fue amarrado y torturado para entregar sus pertenencias. Aseguró que el delincuente es de origen venezolano.

En este caso fueron cuatro víctimas, a quienes los delincuentes llevaron detrás de varios árboles, para que nadie los pudiera escuchar. Aseguró que por casi dos horas los golpearon, los amenazaron y que llamaron a la Policía, pero nunca llegó.

“Quédese callado y verá que esto va a pasar rápido, vamos a coger otras dos bicicletas más y listo y si se queda callado sale de acá vivo, si no le meto siete puñaladas y lo dejo acá a ver quién lo va a llorar”, finalizó la víctima.

Al joven lo robaron, lo amarraron con sus propios cordones y lo amenazaron de muerte si no les entregaba las claves de las cuentas bancarias.

“Eso que le hacen a uno es tortura. Lo roban, lo humillan hasta más no poder, con palabras, con golpes, con insultos … Venía de mi trabajo y al llegar acá se me atravesó un señor venezolano, me dice quieto ahí y lo que sentí fue un golpe con el que quedé tonto de una vez. Ya cuando me di cuenta estaba bajando al barranco, uno ya me quita la chaqueta, otro llevaba la cicla”, reveló el joven.

Lea también: Otros tres funcionarios de la Alcaldía de Medellín renuncian para impulsar campaña de Petro

Al parecer, se trataría del mismo modus operandi que se reveló la semana pasada, con el caso de una joven a la que los delincuentes también abusaron, robaron y amarraron con sus cordones detrás de unos matorrales.

Por ahora los ciudadanos le exigen a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación para que proceda con prontitud y puedan capturar a estos delincuentes.