“Fajardo no tiene ninguna posibilidad electoral en las elecciones de este mes”: Zuleta

La senadora electa por el Pacto Histórico, Isabel Zuleta, se pronunció sobre el reciente video publicado por Juan Manuel Galán, donde afirmaba que: “nosotros decíamos, ya a Fajardo lo quemamos. Fue una tarea dura. Fue una tarea hasta Procuraduría, Contraloría, fue una tarea dura. Y fue una tarea de demostrar que ese tipo no podía estar en la presidencia”.

Este lunes, la congresista habló con Blu Radio para conocer que significaba esta afirmación. En un primer momento, Zuleta indicó que este video no oculta nada y que es una parte de lo que allí se dijo.

“Todas las reuniones que realizamos, en la mayoría, dónde hay señal, las transmitimos en vivo. Ese video no dura dos minutos, es de toda una reunión de la campaña política que estamos realizando. Se hizo una reunión en Barbosa (Antioquia). Nosotros no estamos ocultando nada. Tratamos de que sean (las reuniones) lo más transparentes posibles y que toda la ciudadanía participe”.

Frente al contexto de lo que vino después de la polémica afirmación, indica que uno de los participantes le realizó una pregunta sobre cuándo va a salir a hacer las denuncias que ustedes tienen por hacer sobre Federico Gutiérrez.

“(Se refiere) a las (denuncias) en el año 2018 cuándo él (Gutiérrez) era alcalde de Medellín y toda la situación que se vivió con Hidroituango. Además lo que está diciendo la persona que asiste a la reunión es que ya Fajardo no tiene ninguna posibilidad electoral”.

Y explica que cuándo utilizó la palabra “quemar” refiriéndose, según el video, al hoy candidato presidencial Sergio Fajardo, explicó que: “se utiliza haciendo referencia a aquellas personas que no han pasado las elecciones, que no se han hecho elegir con los votos de la ciudadanía (...). (Es decir que perdió) las próximas elecciones del 29 de este mes. A esas elecciones no estamos refiriendo. (Él) ya no tiene posibilidades de participar en esa contienda que se está definiendo entre Federico Gutiérrez y el candidato de nosotros, del Pacto Histórico (Gustavo Petro)”.

Finalmente, sobre las denuncias anteriormente referidas e interpuestas por la congresista en 2018 por lo de Hidroituango, aseguró que: “todo movimiento social aspira a que sus denuncias sean escuchadas y que tengan implicaciones reales en términos de las aspiraciones políticas. Por supuesto nosotros le estamos diciendo al país: no vote por Federico Gutiérrez, lo conocemos en Antioquia. Sabemos lo que nos ha hecho y por eso anunció que con mi equipo estamos preparando una investigación juiciosa, rigurosa, de todo lo que nos ha pasado con Gutiérrez y la vamos a lanzar el 23 de este mes”, dijo para el medio radial, Blu Radio.

