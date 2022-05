“Es muy fácil ser bravo desde la Casa de Nariño”: Alcalde de Frontino al presidente. La noche del sábado en esta población, en el departamento de Antioquia, vivió horas difíciles por cuenta de un hostigamiento a una estación de Policía cercana al corregimiento (pueblo) Nutibara.

“Esta tarde la comunidad aledaña al corregimiento Nutibara nos empezó a informar del desplazamiento de hombres armados hacia el corregimiento con el motivo de hostigar y de tomarse el casco urbano de este corregimiento”, expresó el alcalde de Frontino, Jorge Hugo Elejalde.

Por eso hizo un llamado al Gobierno central para que no deje a los policías del pueblo solos ante los ataques criminales y pidió al presidente colombiano, Iván Duque, que “se apersone del caso”.

“Es muy fácil ser bravo desde la Casa de Nariño con 300 policías y escoltas que lo protegen, es hora que se venga para las regiones donde estamos sufriendo, aguantando hambre y no hay cómo sacar a los heridos y a las personas enfermas”, expresó.

Explicó el mandatario local, que delincuentes hostigaron el CAI de Policía, donde varios uniformados tuvieron que resguardarse ante el ataque. El alcalde de esa población hizo un llamado al Gobierno nacional.

Manifestó Elejalde que: “Nos están hostigando el puesto de la Policía donde hay 5 policiales. Le hago un llamado a la fuerza pública, que no me dejen esos muchachos allá solos, que el Estado no se puede seguir arrinconando”.

La alcaldía del municipal publicó un angustioso video de lo ocurrido.

A esta hora irregulares hostigan puesto policía Nutibara (Frontino). Fuerza pública no nos puede dejar ese puesto policía a merced delincuentes. Ya habíamos prevenido este acontecimiento. En este momento no hay víctimas ni civiles ni policiales afortunadamente. pic.twitter.com/9bY9NKUs2B — Alcaldía de Frontino (@CiudadFrontino) May 8, 2022

Tras los primeros tres días del paro armado instaurado por el Clan del Golfo, las afectaciones se han concentrado principalmente en Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y Chocó, territorios en los que hay reporte de homicidios y vehículos incinerados.

De acuerdo con el parte que las autoridades se han presentado seis asesinatos. Las víctimas son cuatro civiles, un policía y un soldado. Uno de los ciudadanos incluido en esta lista mortal fue ultimado en Córdoba el jueves 5 de mayo por negarse a cerrar su negocio.

Asimismo, las autoridades manifestaron que se han incinerado un total 180 vehículos: 16 de servicio público, 69 motos, 27 camionetas, 27 camiones, 10 buses, 5 volquetas y 3 tractomulas.

