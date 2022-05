Veinte mil litros de leche en riesgo de perderse por el paro armado en Santa Rosa de Osos, Antioquia. La tensa situación de orden público que se vive en este municipio ha obligado a los lecheros ya a tenerse que deshacer y botar algunos litros del producto. No solo los campesinos están afectados, al no poder contar con vías para poder trasladar sus productos, especialmente los lecheros, quienes han tenido que tristemente derramar el producto debido a que los camiones recolectores no han podido llegar a las fincas lecheras.

Uno de los afectados es Jhojan Palacio, quien es conductor de uno de los camiones que recoge este producto. El trabajador hizo un angustioso llamado a las autoridades para que la leche no se pierda. Advirtió que necesitan movilizar una caravana con el acompañamiento de la policía antes de finalizar la tarde, en el corregimiento Aragón y Labores.

“Si no hay una caravana el día de hoy en horas de la tarde de cinco a seis de la tarde los campesinos abrirán las llaves de los tanques, que es un aproximado de 10.000 a 20.000 litros de leche que se estarían desperdiciando hoy en la tarde si no hay acompañamiento”, dijo Palacio a Blu Radio.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, manifestó que continúa con las caravanas seguras para poder darle seguridad a los transportadores en los puntos más críticos.

“Pudimos ver desde el Helicóptero varios carros tanques que están transitando por la troncal de occidente y por eso las principales solicitudes de la gobernación al ministerio es que parte de la tropa que está llegando se lleve al Norte”, concluyó el mandatario de este departamento.

