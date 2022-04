Denuncian a taxista por abuso sexual a joven de 17 años cuando se dirigía a su casa

El pasado sábado en la madrugada, una joven de 17 años salió de trabajar en horas de la noche y solicitó, en compañía de su pareja, un servicio de transporte de taxi desde la localidad de Chapinero, hasta su casa, ubicada en la localidad de Kennedy. El novio de la mujer esperó a que ella se subiera en el vehículo y tomó las placas del mismo.

Por algunos momentos del trayecto, la joven tuvo comunicación con su novio y su familia, sin embargo, tras pasar varias horas y que sus familiares no tuvieran noticias de ella, decidieron acercarse hasta el CAI de Villa Luz para reportar su desaparición y así empezar con su búsqueda. Siete horas después, la víctima fue encontrada desorientada y caminando por las calles del sector de Candelaria La Nueva en Ciudad Bolívar.

Según familiares de la joven, el dictamen de Medicina Legal arrojó que fue objeto de agresiones físicas y sexuales: “esta noticia nos tiene a nosotros consternados porque es una chica que quiere salir adelante y este monstruo se le tiró la vida porque salir de esto no es fácil”, dijo un tío de la menor.

La mujer fue trasladada hasta el Hospital de Meissen, dónde aún se encuentra hospitalizada bajo supervisión médica y también será valorada psicológicamente.

“Es triste que una chica de 17 años este destrozada, queriendo quitarse la vida por un tipo que la cogió, la violó, ultrajo de ella y que la gente sea tan indolente y diga ‘no es que se lo buscó', una como mujer no busca que la violen. El hecho de que tenga una minifalda o un pantalón o un vestido, no significa que yo le esté diciendo a un hombre vióleme”, aseguró otra familiar de la joven.

El equipo periodístico de CityTv consultó con la empresa de taxis y les aseguraron que el denunciado abusador sexual no es propietario del vehículo y su dueño no lo tiene legalizado ante la compañía, es decir, no tiene tarjeta de operación.

El responsable aún no ha sido capturado. Y la denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación.

Si eres víctima de violencia de género en Colombia, denuncia y recibe acompañamiento en las líneas de atención:

Línea Púrpura: 018000112137

Vicepresidencia y Consejería presidencial para la equidad de la mujer: Línea 155

Ruta de atención en los 37 almacenes Justo y Bueno del departamento

Sisma Mujer: 314 7709729 - 315 8942140 / asistentelitigio@sismamujer.org - asistentenoviolencias@sismamujer.org

Red Nacional de mujeres: Aplicación Ellas App (Google Play, App Store)

ICBF: Línea 141

Fiscalía: Línea 122 - 018000919748 - denunciaanonima@fiscalia.gov.co

Línea de emergencia: 123