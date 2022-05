Preocupante: 33 personas son robadas con ‘raponazo’ cada hora en Colombia

Hay un aumento de la preocupación a nivel nacional por las crecientes cifras de hurto que se han venido presentando en varias zonas del país, que tienen a la ciudadanía en constante alerta y con miedo a salir a las calles.

El panorama, efectivamente, es preocupante, pues las cifras oficiales de la Policía Nacional exponen un aumento del 23% en los casos de hurto bajo la modalidad popularmente llamada como ‘raponazo’, en comparación con el año 2021.

También le puede interesar: Comerciante de San Andresito denuncia robo de más de $100 millones por parte de su empleado

Las cifras exponen que entre enero y abril de este año 2022 se han presentado por lo menos 97.018 personas han sido víctimas de hurto bajo esta modalidad, mientras que en el mismo período de 2021 estos casos fueron 78.775.

De igual manera, los datos entregados por la Policía Nacional exponen que se estarían cometiendo hurtos bajo esta modalidad en un promedio de 808 veces diariamente y se nos vamos más al detalle, esta modalidad de robo deja por lo menos 33 víctimas cada hora en todo el territorio nacional. Cali, Medellín, Cartagena y Bogotá ocupan los primeros territorios del país con mayor número de denuncias por hurto con ‘raponazo’.

Por su parte, el experto en seguridad ciudadana y urbana, Andrés Camilo Nieto Ramírez, habló con Publimetro Colombia y explicó que en un panorama de reactivación económica se veía venir este aumento en el hurto, pues con esto también se reactivaron de las rentas delincuenciales o de la rentas ilícitas.

De igual manera, el experto también acotó que “ahora hablamos de bandas especializadas por segmentos: no es el mismo ladrón el que hurta el celular, las bicicletas, viviendas o el comercio. Estos grupos tienen estructura, logística, diarios de campo, distribución de ganancias. Hasta hacen un estudio de marcas por ejemplo para teléfonos celulares de diferentes zonas”.

También le puede interesar: Luego del robo de un celular, la comunidad linchó al ladrón y a la Policía

El contexto de crisis económica luego de la afectación generada en la ciudadanía es una de las causales de que el índice de hurtos venga en aumento, además de provocar la creciente de este crimen en diferentes modalidades, como el uso de escopolamina para desorientar a la víctima y poder robar con mayor facilidad.

“Este es el espacio perfecto para que no tengan que agredir e intimidar con un arma, si no sencillamente tienen toda la voluntad de la persona con el uso de escopolamina y otro tipo de sustancias. Además como la víctima queda indefensa y no recuerda, pierde el lapso de valor, es decir el tiempo crucial después de que ocurre el delito para realizar la denuncia, encontrar los elementos hurtados y capturarlos. Entre más tiempo pase, los delincuentes se distribuyen las ganancias y se reparten en diferentes puntos de la ciudad”, explicó el experto Nieto.