Reportan caída masiva de Nequi y usuarios incendian redes sociales con indignación

Durante varias horas de este miércoles, 4 de mayo, la aplicación gratuita para manejar dinero, Nequi, reportó una caída masiva, que admitió y aseguró estar trabajando por mejorar. Sin embargo, los usuarios en redes sociales manifestaron su indignación por la creciente de caídas en los últimos meses.

A las 3:40pm la empresa reportó la falla y comentó que estaba haciendo el respectivo trabajo para solucionarlo. “Mientras tanto, servicios como Tarjeta Nequi, recargas y pagos por PSE funcionan con normalidad. Los envíos de Nequi a otros bancos, PayPal, y demás funcionalidades volverán pronto”, dijo Nequi por medio de sus redes sociales.

Sin embargo, con la caída muchos de sus usuarios salieron a quejarse por los fallos constantes de la aplicación. Y a pesar de que la empresa reportó que ya había vuelto a funcionar la aplicación móvil con normalidad, muchos enviaron sus comprobantes de que esto no sería cierto.

“No puedo ingresar con reconocimiento facial, necesito ayuda en serio que error tan grande su app”, dijo uno de los usuarios. “Yo llevo en las mismas desde las 11 AM, no he podido ni movilizarme ni comer nada, porque contaba con mi dinero en nequi, y vean.. Qué mierda de servicio, una falta de respeto”, fue el comentario de otro usuario.

Varias de las personas que le respondieron a Nequi por medio de sus redes sociales también aprovecharon para quejarse sobre denuncias de robo por medio de la aplicación. “A un primo, anoche le sacaron de la cuenta $750mil. Los retiraron de un cajero y es la hora y no responden”, dijo otro usuario.

Cabe mencionar que hace poco Nequi se separó de Bancolombia para convertirse en una empresa del grupo. Por medio de un comunicado, la junta directiva de Bancolombia anunció que separarán el negocio de Nequi para que esta se conforme como una empresa filial de la organización.

Con esta decisión ahora Nequi operaría como una empresa independiente del Grupo Bancolombia, y deberá ser registrado debidamente a la Superintendencia Financiera. En este sentido, la compañía comentó que Nequi será registrado como compañía de financiamiento a la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la cual operaría como un establecimiento de crédito 100% digital.