Fiscalía abrió una investigación por las amenazas que denunció Gustavo Petro

La Fiscalía abrirá una investigación para esclarecer las amenazas en contra de Gustavo Petro que denunció su equipo de campaña y que llevaron al candidato presidencial a cancelar su gira por el Eje Cafetero que tenía prevista para este martes y miércoles. Lo que intentará el ente de control es verificar si la amenaza existe, pues la Policía y el Gobierno aseguraron que aún no tienen información.

A través de un comunicado, el ente de control dijo que debido a “la información conocida públicamente sobre amenazas contra el congresista y candidato presidencial Gustavo Petro Urrego, se abrió investigación de oficio y se dispusieron las primeras actividades de policía judicial para esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía agregó que el equipo de fiscales e investigadores del Eje Temático de Amenazas contra Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales asumió el caso. Por eso, “se contactó con los encargados de la seguridad del señor Petro Urrego y con las personas de su campaña para obtener detalles sobre el origen de la información conocida y orientar las indagaciones”.

A través de un comunicado, el equipo de campaña informó el lunes 2 de mayo que recibió información sobre una amenaza de un grupo criminal en la zona.

“De acuerdo con la labor realizada por el equipo de seguridad que recibió información de primera mano de fuentes en la zona, el grupo criminal ‘La Cordillera’ estaría planeando atentar contra la vida del candidato presidencial Gustavo Petro Urrego”, se lee en el comunicado.

Y agregó que esta información “fue verificada por el equipo de análisis e investigación de la campaña Petro Presidente, que tuvo acceso a fuentes de alta credibilidad”. Y agregaron que “miembros de la institución policial manifestaron que un integrante de la Sijín que habría participado en el asesinato del líder juvenil Lucas Villa también sería parte del plan criminal”.

Pese a la denuncia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior informaron que las autoridades no tendrían conocimiento sobre este plan. De hecho, la Policía comunicó por medio de una declaración pública que no tiene información que pruebe la existencia de este plan. “La Policía Nacional, hasta el momento, no tiene ninguna información de inteligencia ni vinculada a procesos judiciales que permita inferir la existencia de un plan criminal contra el candidato del movimiento Pacto Histórico”, dice el comunicado.

Por último, el ministro de Defensa, Diego Molano, añadió que actualmente los mecanismos que son valorados constantemente en conjunto con las autoridades competentes. “Hay mecanismos establecidos a través del plan Ágora, los cuales son valorados de forma permanente en coordinación del Ministerio de Interior, del Ministerio de Defensa, nuestra Policía Nacional y por supuesto cualquier acción que tenga que ver con una amenaza, hubiera sido conocida”, dijo el funcionario.