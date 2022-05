Cuarta dosis de vacuna Covid-19 podría aprobarse pronto para todos los bogotanos

Los bogotanos y bogotanas ahora recorren las calles de Bogotá sin tapabocas y además pueden quitarse el tapabocas en espacios cerrados, a excepción de centros de salud, hogares geriátricos, y el transporte general. Recientemente, el secretario de Salud de la ciudad se refirió a que pronto podría aprobarse la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis para toda la ciudadanía.

El funcionario en cartera de salud de la ciudad comentó en Blu Radio que la Covid-19 llegó a la ciudad al país y a la ciudad para quedarse, por lo cual adaptarse diariamente a convivir con este virus se debe convertir en rutina de los y las bogotanas.

De igual manera, Gómez pidió que se dé cumplimiento estricto al Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Nacional y contó que en próximo días podría aprobarse la cuarta dosis de la vacuna contra Covid-19 para toda la ciudadanía.

Cabe mencionar que este refuerzo inmunológico está, por ahora, aprobado para todas las personas que tengan inmunosupresión. El funcionario contó lo que habló con el viceministro de Salud, Germán Escobar.

“Le pregunté cuándo podríamos empezar a aplicárselo a quienes tenían primer refuezo y están pidiendo segundo, porque la gente que ya se vacunó quiere seguir. Parece ser una decisión que se tomará a nivel ministerial, tal vez en este mes de mayo, a la vuelta de 10 o 15 días, eso también dependerá de la cantidad de vacunas que tengamos. No está aprobado el refuerzo porque no sabemos incluso con qué biológico lo haríamos”, dijo.

Además, Gómez enfatizó en que la enfermedad nunca se va a ir de la ciudad y que estamos a poco de que pase de ser pandemia a ser endemia. “El COVID-19 no se ha ido y probablemente no se va a ir nunca de Bogotá. Esta es una enfermedad de las que llamamos endémicas, no solamente tuvimos la pandemia, sino que la tendremos por los años de los años y nos tendremos que vacunar con cierta periodicidad”, señaló.

Por último, el secretario se refirió a que los saludos con manifestaciones afectivas como los besos no deberían prohibirse, sino que se deben evaluar otras medidas como la mayor ventilación en espacios que lo necesiten.