Petro causa polémica por decir que sus proyectos no se cumplen en solo 4 años

El candidato presidencial Gustavo Petro vuelve a ser motivo de polémica por admitir que varios de sus proyectos de Gobierno no se cumplirían en su totalidad en 4 años. Esta vez, el aspirante a la Presidencia continúa realizando campaña en varias partes del país con el objetivo de adquirir votantes de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo.

En una nueva ocasión, el candidato Gustavo Petro, desde Santa Marta, provocó diferentes reacciones luego de que hablara de la posibilidad de reelegirse en el cargo presidencial, si logra llegar a ser presidente en este 2022.

También le puede interesar: Revelan nueva encuesta Invamer: Petro sigue liderando y ‘Fico’ acortó distancia

El candidato se pronunció en el barrio Pescaito’ para dar a conocer a sus habitantes varias de sus propuestas y allí respondió al cuestionamiento de si querría o no reelegirse en el cargo de máximo mandatario.

Cabe mencionar que varios sectores políticos han acusado a Petro de querer engancharse en el poder, pero en varias ocasiones él mismo ha comentado que no busca hacerse reelegir, sino que busca comenzar una “transición”. El candidato incluso se pronunció debido a la nueva polémica que se desató por sus palabras mencionadas en Santa Marta.

Sus palabras, en el barrio Pescaito’ fueron: “Algunos me dicen eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede hacer mucho de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, social, energética, de la construcción de una democracia multicolor”.

“Realmente lo que digo es absurdamente malinterpretado. Nunca he hablado de hacerme reelegir sino de calificar mi mandato de cuatro años como la construcción de la transición hacia la economía productiva y la sociedad del conocimiento” — Gustavo Petro - candidato presidencial Pacto Histórico

Muchos líderes políticos y candidatos a la Presidencia argumentaron que sus palabras apuntaban a que Petro quiere hacerse reelegir en caso de llegar a la Presidencia este año, como en el caso de Enrique Gómez y ‘Fico Gutiérrez’.

También le puede interesar: Por nuevo video, se burlan de Petro por hablar como si estuviera borracho

Sin embargo, el candidato del Pacto Histórico se pronunció en sus redes sociales, diciendo que sus palabras han sido malinterpretadas. Además, aclaró que no busca reelegirse sino construir la transición a una economía productiva y la sociedad del conocimiento.

“Realmente lo que digo es absurdamente malinterpretado. Nunca he hablado de hacerme reelegir sino de calificar mi mandato de cuatro años como la construcción de la transición hacia la economía productiva y la sociedad del conocimiento”, fueron sus palabras.