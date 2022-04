Por fallida torta de Mickey Mouse, pastelera recibió hasta amenazas y su negocio se fue a pique

El caso se conoció a través de las redes sociales en el que la vida de la pastelera Maryuris Muños, tuvo un antes y después por una torta de Mickey Mouse que se comprometió a hacer y no salió como esperaba. El resultado le generó una gran cantidad de críticas porque la figura no quedó parecida al personaje.

El hecho se registró en Barranquilla, en donde las burlas terminaron acabando con sus ventas. Sin embargo, la actitud de Maryuris fue aprovechar de la situación y capacitarse en la creación de personajes de pastelería.

El cliente fue la que publicó en sus redes sociales el resultado de la torta de Mickey Mouse que había mandado a hacer, ya que fue muy diferente al modelo que había enviado como referencia para que la pastelera le hiciera.

“Hemos mandado a hacer este pudín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible”, dice el hombre mientras graba el video.

”Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momentico, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, relató Muños, según El Tiempo.

Además, dijo que le devolvió el dinero al cliente y después se fue que se percató de que el ciudadano había hecho la queja pública.

Por los hechos, el actor Rafael Caparroso la contactó y le brindó apoyo para que realizara un taller de capacitación, el cual dirige un familiar. Por lo que ahora, Maryuris se prepara y a través de sus redes sociales logró mostrar una mejor cara de Mickey Mouse.