Expresidente Samper califica de “vergonzosa” adhesión del Partido Liberal a ‘Fico’

Luego de la decisión de la colectividad política Partido Liberal de adherirse a la candidatura de Federico Gutiérrez, más conocido como ‘Fico’, del Equipo por Colombia, las reacciones no se han hecho esperar. La del expresidente Ernesto Samper fue convulsa, al punto de calificar de “vergonzosa” la decisión de este partido y criticar fuertemente la decisión.

“Le doy la bienvenida al Partido Liberal. Le doy la bienvenida a los liberales y a todos aquellos sectores políticos y sociales que quieran acompañar nuestra propuesta, que es de unidad, no más polarización, no más discursos de odio, no más divisiones”, dijo el candidato ‘Fico’ luego del anuncio oficial del Partido Liberal.

Además, pidió que se lleguen a acuerdos en una “agenda programática, donde saquemos a la gente de la pobreza, donde eliminemos la violencia, eliminemos la corrupción. Hay gente buena en todos los sectores políticos y sociales del país”.

El expresidente Samper comentó que esta decisión es vergonzosa y que el Partido Liberal se alió con “la derecha uribista neoliberal” y además es “un insulto a su tradición histórica de defensa de valores como la Paz y la justicia social”. Concluyó diciendo que la determinación contradice los estatutos del partido, que dictan que la decisión es responsabilidad de la Convención del Partido.

A pesar de que el expresidente Gaviria, dirigente de la colectividad, dijo que la bancada de Senado y Cámara le había dado la autoridad para decidir el candidato que apoyaría el partido, varias personas al interior de este se manifestaron en contra de esta adhesión.

Este es el caso del representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, que expresó su rechazo e hizo evidente que al interior del partido se dieron extensas discusiones. “Expreso mi total rechazo al apoyo del Partido Liberal a la candidatura de Federico Gutiérrez, es evidente que representa las ideas totalmente contrarias al verdadero liberalismo, aquel que debería estar del lado de la gente”, dijo el representante.

